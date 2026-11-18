Спасителният център за костенурки започна дарителска кампания под надслов „Топла грижа“, за да осигури средства за отопление през студените месеци. За разлика от българските костенурки, които спят зимен сън, екзотичните видове се нуждаят от температура над 25 градуса.

Всяка година в центъра се лекуват между 200 и 250 ранени и болни костенурки. Част от тях остават там завинаги заради тежки увреждания. Очакваните месечни разходи за електроенергия през зимата достигат 600 евро, а средствата за издръжка са ограничени. От центъра планират и изграждането на фотоволтаична система, която да намали сметките за ток в бъдеще.

От организацията призовават за подкрепа, защото за тези животни топлината не е просто комфорт, а условие за живот.