Административният съд София-град (АССГ) за втори път отхвърли жалбата срещу избора на Васил Терзиев за кмет на София. С решение от 17 ноември 2026 г. съдът отхвърля оспорването на изборните резултати от балотажа през ноември 2023 г., подадено от Ваня Григорова и Иван Таков, съобщават от Столичната община.

Първоначално съдът отхвърли жалбата, но след обжалване Върховният административен съд (ВАС) отмени решението и върна делото за ново разглеждане от друг съдебен състав. Сега АССГ отново потвърждава избора на Терзиев.

Съдът осъжда Ваня Григорова и местната коалиция „БСП за България“ да заплатят съдебни разноски в общ размер над 20 000 евро (41 032 лв.). Сумата е в полза на Общинската избирателна комисия, Васил Терзиев и коалицията, издигнала кандидатурата му.

Терзиев заяви, че уважава правото на всеки да оспорва изборните резултати, но определи продължителността на делото като повод за размисъл за работата на институциите.

По думите му съдебното производство не е повлияло на работата на общинската администрация и изпълнението на управленските приоритети.