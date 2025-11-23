БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Бяла ще зимува на върха в женското първенство по хандбал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
Спорт
Запази

Шампионките от предишните четири години са с пълен актив от 10 точки.

хандбалистките бяла започнаха подготовка новия сезон
Снимка: БТА
Слушай новината

Защитаващият титлата си Бяла спечели убедително срещу гостуващия Академик ПУ с 45:27 (18:10) в среща от петия последен есенен кръг в първенството на България по хандбал.

С успеха шампионките от предишните четири години останаха лидерки в класирането с пълен актив от 10 точки и ще зимуват на върха след първата част от редовния сезон.

Сребърните медалистки от миналия сезон от Свиленград надделяха като домакини на Спортист-Кремиковци 2018 с 35:19 (17:10) и с 6 точки се изравниха с втория Етър 64, който ще гостува на Сливница на 14 декември в последния мач от есенния дял в първенството.

#Първенство на България по хандбал за жени #ХК Бяла #хандбал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
1
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
2
Войната в Украйна - настъпления и контранастъпления
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
3
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася контрапредложение срещу плана на Тръмп
4
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици остават без работа
5
Кризата в шивашкия бранш в Русе – фабрики затварят, стотици...
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
6
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Още

Тодор Стойчев и Емма Нейкова с титлите за Купа София по фехтовка
Тодор Стойчев и Емма Нейкова с титлите за Купа София по фехтовка
Алберт Попов: Възползвах се от стръмната част – това винаги е моята сила Алберт Попов: Възползвах се от стръмната част – това винаги е моята сила
Чете се за: 01:02 мин.
Лентата „Шампиони в златната долина“ сечели Голямата награда на Банско филм фест Лентата „Шампиони в златната долина“ сечели Голямата награда на Банско филм фест
Чете се за: 01:30 мин.
Спортни новини 22.11.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 22.11.2025 г., 20:50 ч.
Калояна Налбантова отпадна на четвъртфиналите в Глазгоу Калояна Налбантова отпадна на четвъртфиналите в Глазгоу
Чете се за: 00:40 мин.
Стефано Рагацо показа ексклузивни кадри от изкачването на Итърнал Флейм Стефано Рагацо показа ексклузивни кадри от изкачването на Итърнал Флейм
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут
Чете се за: 01:42 мин.
По света
ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост ОИК-Варна отложи решението за отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост
Чете се за: 03:00 мин.
Политика
Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта Една стъпка по-близо: София на световната гастрономическа карта
Чете се за: 02:52 мин.
Регионални
Политически коментари за решението на ОИК-Варна
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
САЩ и Киев на масата за мир в Женева: Европа внася...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Ще спре ли КЗП поскъпването на синята и зелената зона от 1 януари?
Чете се за: 06:50 мин.
У нас
"Стани магьосник – подари му книга!" –...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ