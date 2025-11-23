Бяла ще зимува на върха в женското първенство по хандбал

Защитаващият титлата си Бяла спечели убедително срещу гостуващия Академик ПУ с 45:27 (18:10) в среща от петия последен есенен кръг в първенството на България по хандбал.

С успеха шампионките от предишните четири години останаха лидерки в класирането с пълен актив от 10 точки и ще зимуват на върха след първата част от редовния сезон.

Сребърните медалистки от миналия сезон от Свиленград надделяха като домакини на Спортист-Кремиковци 2018 с 35:19 (17:10) и с 6 точки се изравниха с втория Етър 64, който ще гостува на Сливница на 14 декември в последния мач от есенния дял в първенството.