Цените на шоколадовите яйца остават високи, въпреки срива на цените на какаото

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
По света
Потребителите плащат повече за шоколадови яйца по време нa великденските празници тази година, въпреки че световните цени на какаото се сриват. Причината е, че производителите на шоколадови изделия се опитват да компенсират загубите от неотдавнашния скок в цената на суровината, който според анализаторите ще остави трайни следи в сладкарския сектор. Цените на какаото в Ню Йорк и Лондон са се сринали с повече от 70 процента спрямо рекордните нива от 2024 г., тъй като добивите на културата в Западна Африка, основния регион за отглеждането ѝ, са се увеличили, а потребителското търсене в Европа и САЩ е спаднало, пише "Файненшъл таймс" в анализ по темата.

Това развитие е в рязък контраст с цените на повечето други т. нар. меки суровини, които са се повишили през последния месец поради опасения от трайни смущения във веригите за доставки в резултат на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

По-евтиното какао обаче все още не се е отразило в цените на шоколадите, което дава възможност на производителите да се възползват от периода на засилено търсене около Великден, за да възстановят част от производствените си разходи, натрупани в периода когато цената на суровината беше по-висока.

Цените на дребно на сладкишите и шоколадите в САЩ са се повишили с 12 процента през последната година, по данни на Управлението за федерален резерв.

В Нидерландия "Алберт Хайн" (Albert Heijn) - най-голямата верига супермаркети в страната, продава мини шоколадови яйца на цена 3,50 евро за 175 грама, в сравнение с 2,50 евро за 200 грама преди две години, сочи проучване на инвестиционната банка Ай Ен Джи (ING).

Британският консорциум за търговия на дребно (British Retail Consortium) - водеща търговска асоциация в Обединеното кралство, изчислява, че тази година потребителите в страната плащат средно с 9 процента повече за шоколадово яйце, отколкото през 2025 г., въпреки че средното тегло на яйцата сега е само малко по-голямо.

Една от причините е, че по-ниските цени на какаото все още не са достигнали до крайния потребител.

"Има забавяне между момента, в който компаниите купуват какао, и момента на ценообразуване и продажба на дребно на шоколада", обяснява Сами Ролс от доставчика на информация за суровинния пазар "Експана" (Expana).

"За тази Великден повечето какао е било закупено през май, юни и юли миналата година", допълни той.

Освен това е имало "ясен стимул" за производителите да не намаляват цените въпреки по-ниските разходи за суровини, като се има предвид, че маржовете им на печалбча преди това се свиха, докато цените на какаото се покачваха, казва Тийс Гейер, старши икономист, отговарящ за храните и селското стопанство в Ай Ен Джи.

Според анализатори на американската инвестиционна банка "Морган Стенли" (Morgan Stanley) разходите за производителите на шоколад в Европа и САЩ би трябвало да спаднат, като се очаква процесът да започне от второто тримесечие на 2026 г., което ще облекчи натиска върху маржовете.

Цените на фючърсите на какаото започнаха да намаляват миналата година. Спадът се ускори значително през януари и февруари тази година след данни за количеството смлени какаови зърна в Европа, Северна Америка и Азия, които се оказаха значително по-малко от очакваното. Това се случи, точно когато климатичните условия в Западна Африка се подобриха, а прогнозите сочеха голям излишък през настоящия и следващия сезон.

Въпреки това, според анализаторите, е малко вероятно цените на шоколада да се върнат до нивата, наблюдавани преди рязкото поскъпване на какаото през 2024 и 2025 г., когато влошените метеорологични условия и годините на недостатъчни инвестиции в Кот д'Ивоар и Гана - основни производители на културата, значително намалиха реколтите си и свиха глобалното предлагане.

Производителите на шоколад реагираха, като намалиха размера на продуктите си, промениха рецептите, за да използват по-малко какао и повече заместители на какаовото масло, и повишиха цените в опит да защитят маржовете си.

