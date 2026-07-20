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Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи...
01:11, 20.07.2026
Чете се за: 06:02 мин.
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Церемония по награждаване на световното първенство по футбол (ГАЛЕРИЯ)
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01:54, 20.07.2026
Спорт
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Снимка: AP Photo
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Снимки: AP Photo
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#Мондиал 2026
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