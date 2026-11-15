Чехите на протест срещу реформа във финансирането на обществените медии

Стотици хиляди чехи излязоха по улиците на Прага, за да протестират срещу плана на националистическото правителство на премиера Андрей Бабиш за реформа във финансирането на обществените медии – инициатива, осъждана от опонентите му като заплаха за свободата на печата, предаде Франс прес.

Правителството иска да замени сегашната система на абонаментни такси, с които се финансират чешката обществена телевизия и радио, с финансиране, осигурявано директно от държавния бюджет.

Според критиците тази реформа рискува да засили зависимостта на обществените медии от властите.

Управляващата коалиция, съставена от партията "Действие на недоволните граждани" (АНО) на Андрей Бабиш, крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" (СПД) и евроскептичната партия "Автомобилисти за себе си", от своя страна твърди, че проектът няма да окаже никакво влияние върху редакционната независимост, нито върху програмното съдържание, като в същото време смята, че обществените медии трябва да намалят разходите си.

Откакто проектът беше представен през април, се състояха няколко протеста.

На 25 октомври хиляди хора протестираха в центъра на Прага срещу приемането на законопроекта на първо четене от парламента по време на среднощно гласуване.

След това екипите на обществената телевизия и радио свикаха еднодневна стачка на 3 ноември. Същия ден хиляди хора, сред които много студенти, се събраха в няколко чешки града.

"Бабиш и правителството му явно смятат, че могат да си позволяват всичко, че могат да пренебрегват експертите, да заглушават критиците и да се отнасят към демократичните институции като към своя собственост", заяви движението "Милиони моменти за демокрацията", което организира днешната демонстрация. "Очакваме между 400 000 и 600 000 души, интересът е близо двойно по-голям", каза пред АФП лидерът на движението Микулаш Минар и добави: "Възможно е това да бъде най-голямото обществено събрание в историята на Чехия".

Според движението трите предишни демонстрации срещу Андрей Бабиш са събрали по около 250 000 души, като две от тях са се състояли по време на първия му мандат като министър-председател между 2017 и 2021 г., а третата – през март.

Реформата на обществените медии, която би намалила бюджетите на обществената телевизия и радио с около 15 процента, предизвика също критики на международно равнище.

Европейският съюз за радио и телевизия, Европейската федерация на журналистите, "Репортери без граници" и Международният институт за пресата изразиха своята загриженост.

Тези организации обвиняват Андрей Бабиш, че се вдъхновява от реформите, проведени от някои от неговите политически съюзници в региона, по-конкретно от словашкия министър-председател Роберт Фицо и бившия унгарски премиер Виктор Орбан, обвинявани, че са подкопали независимостта на обществените медии.

"Никой не иска да контролира обществените медии, а още по-малко да ги национализира", отговори миналата седмица чешкият лидер.

Доверието в медиите в Чехия е ниско и варира между 30 и 33 процента, сочи доклад на Института за дигиталните новини на Ройтерс за тази година.