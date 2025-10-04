Челси измъкна трите точки в сблъсъка с Ливърпул след гол дълбоко в добавеното време

"Сините" от Лондон удариха едно рамо на градския си съперник Арсенал, който ще запази първото си място във Висшата лига по време на паузата за национални отбори.
Челси победи драматично с 2:1 у дома Ливърпул в мега сблъсъка от седмия кръг във Висшата лига.
Гол на Уилиам Естевао на празна врата в шестата минута на добавеното време след подаване на Марк Кукурея осигури ценния успех в полза на световния клубен шампион.
Секунди след попадението мениджърът на лондончани Енцо Мареска получи втори жълт и съответно червен картон заради невъздържана проява и напусна принудително резервната скамейка.
Преди това в 14-ата минута Мало Густо асистира за Мойзес Кайседо, който даде аванс за "сините". Шампионът на Англия от миналия сезон пък изравни чрез Коди Гакпо в 63-ата минута.
Натискът на Челси в самия край на двубоя в Западен Лондон даде резултат и Естевао осигури ценния успех за "сините", които се изкачиха на шеста позиция в класирането.
Ливърпул остава на втора позиция във Висшата лига с 15 точки, след като по-рано днес Арсенал се изкачи на върха с победата си над Уест Хем