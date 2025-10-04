Арсенал хвърли ръкавицата на Ливърпул и временно се изкачи на върха във Висшата лига

Арсенал временно се върна на върха на класирането на Висшата лига. Селекцията на Микел Артета показа най-доминантния си футбол от началото на сезона при победата с 2:0 в лондонското дерби срещу Уест Хем на стадион "Емирейтс".

"Артилеристите" вече имат 16 точки от 7 двубоя, с 1 повече от Ливърпул, който е и с един мач по-малко. Действащите шампиони гостуват на Челси днес от 19:30 ч.

Нуно Ешпирито Санто пък допусна първа загуба с новия си отбор, който все още се намира в зоната на изпадащите (19-о място) с 4 пункта.

"Чуковете" започнаха с огромен заряд градския сблъсък и още преди да изтекат 60 секунди можеха да ожилят съперника с неговите любими ъглови удари. Давид Рая увисна при изпълнение на Лукас Пакета отдясно и топката стигна при Никлас Фюлкруг, но германецът не успя да я насочи във вратата.

"Топчиите" постепенно си връщаха контрола над двубоя, като първо Юриен Тимбер тества рефлексите на Алфонс Ареола, а в 13-ата минута те изпуснаха златна възможност да поведат в резултата. Мартин Йодегор изведе Букайо Сака на добра позиция, англичанинът центрира към Виктор Гьокереш, който не успя да обработи кълбото, но то се изтъркули към Еберечи Езе, чийто необезпокояван удар от границата на вратарското поле излетя високо над вратата.

В 24-ата минута Сака бе далеч по-точен от съотборника си в националния отбор и се разписа, но дясното крило бе в положение на засада при подаването към него и така голът не бе зачетен.

След точно половин час игра Микел Артета взе трудното решение да извади капитана си Йодегор, след като норвежкият национал получи травма на лявото коляно при съприкосновение с играч на Уест Хем. На терена се появи Мартин Субименди, а Сака пое лидерските задължения.

Жестокият натиск на Арсенал все пак се отплати в 38-ата минута, когато бившият футболист на "чуковете" Деклан Райс се разписа срещу стария си тим. Халфът се оказа най-съобразителен в наказателното поле, след като Ареола спаси коварен шут на Езе, и с мощен изстрел прониза полуопразнената врата на гостите.

В последната пета минута на добавеното време на първата част Рикардо Калафиори остана на сантиметри от това да удвои аванса на своя отбор. Италианецът получи кълбото на границата на пеналтерията и стреля с по-слабия си десен крак, но нацели гредата, а след това защитата на Уест Хем изчисти топката.

"Артилеристите" не пуснаха крака от газта и през второто полувреме и в 65-ата минута получиха право да изпълнят дузпа. Останаха съмнения, че Ел Хаджи Малик Диуф е фаулирал Тимбер извън наказателното поле, но главният съдия Джон Брукс не промени решението си. Зад топката застана Сака, който бе безупречен и позлати своя мач №200 с червено-бялата фланелка с гол.

След второто попадение домакините забавиха темпото и насочиха вниманието си към запазването на суха мрежа, което се оказа сравнително лесна задача, тъй като съперникът не успя да създаде кой знае каква опасност пред вратата на Давид Рая до края на мача.

След почивката за националните отбори и двата отбора ще изиграят по още едно лондонско дерби в осмия кръг на Висшата лига. Арсенал гостува на Фулъм на 18 октомври, докато Уест Хем приема Брентфорд два дни по-късно.