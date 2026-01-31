Челси навакса пасив от два гола и спечели столичния сблъсък с Уест Хем

Челси победи Уест Хем с 3:2 в мач от 24-ия кръг на Висшата лига. "Сините" изоставаха с 0:2, но показаха различно лице след почивката.

"Чуковете" откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон още в 7-ата минута. Джаръд Боуен центрира топката в наказателното поле. С нея се размина както Валентин Кастеянос, така и Роберт Санчес и кълбото попадна в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Нуно Еспирито Санто продължиха да атакуват и заслужено удвоиха преднината си в 36-ата минута. Крисенсио Самървил стреля от движение след подаване в пеналтерията на Аарън Уан-Бисака.

На почивката Лиъм Розиниър направи тройна смяна. В игра се появиха Марк Кукурея, Жоао Педро и Уесли Фофана, като всеки един от тях бе замесен в предстоящите голове за тима.

В 58-ата минута Жоао Педро засече с глава центриране във вратарското поле на Уесли Фофана.

Марк Кукурея възобнови равенството в 70-ата минута. Испанецът бе точен при добавка, а секунди по-рано топката бе рикоширала от напречната греда след удар с глава на Лиъм Делап.

По малко от пет минути преди края на редовното време Жан-Клер Тодибо стреля в лявата греда от вътрешността на вратарското поле.

В добавеното време Енцо Фернандес ознаменува своя мач №150 за клуба с гол. Аржентинецът стреля от движение след пас в пеналтерията на Жоао Педро.

В добавеното време Жан-Клер Тодибо бе изгонен за директен червен картон, след спречкване с Жоао Педро.

Челси се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 40 точки. Уест Хем остава на 18-ата позиция в подреждането с 20 пункта.