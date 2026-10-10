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Челси обвърза Коул Палмър до 2034 година с нов договор

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Спорт
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24-годишната звезда на лондончани получи подобрени финансови условия и заяви амбицията си да печели още големи трофеи със "сините“

Снимка: Официален сайт на ФК Челси
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Челси официално обяви удължаването на договора на една от големите си звезди – Коул Палмър. Английският национал подписа ново споразумение, което ще го задържи на "Стамфорд Бридж“ до лятото на 2034 година.

24-годишният атакуващ футболист се съгласи да удължи досегашния си контракт с още една година, като новата сделка включва и подобрени финансови условия. По този начин лондонският клуб затвърждава намерението си да изгради дългосрочното бъдеще на отбора около един от най-важните си играчи.

"Челси означава много за мен и смятам, че клубът се движи в правилната посока. Затова съм изключително щастлив, че подписах нов договор“, заяви Палмър след официалното обявяване на споразумението.

Англичанинът разкри, че разговорите с ръководството и треньорския щаб са изиграли съществена роля за решението му да продължи кариерата си в Западен Лондон.

"Разговорите със собствениците, спортните директори и, разбира се, мениджъра ми вдъхнаха голяма увереност. Затова решението да подпиша беше напълно естествено“, допълни той.

Палмър подчерта, че амбициите му са свързани не само с личното развитие, но и с печеленето на нови отличия с екипа на Челси.

"Говорих и с останалите футболисти. Всички имаме едни и същи амбиции. Вярвам, че можем редовно да печелим големи трофеи тук, а аз искам да бъда част от това и да имам важна роля в успехите“, заяви английският национал.

Новият контракт на Палмър е поредната стъпка в политиката на Челси да обвързва основните си футболисти с дългосрочни договори. През последната година клубът постигна нови споразумения и с Жоао Педро, Педро Нето, Рийс Джеймс и Мойсес Кайседо.

Палмър пристигна на „Стамфорд Бридж“ през 2023 година от Манчестър Сити и постепенно се утвърди като една от водещите фигури в състава на лондончани.

От присъединяването си към Челси английският футболист вече спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, а с новия договор получава възможност да продължи да преследва още по-големи успехи със "сините“.

Удължаването на контракта до 2034 година е ясен сигнал за доверието на ръководството към Палмър и за ключовата роля, която клубът му отрежда в своите дългосрочни планове.

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