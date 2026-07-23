Челси прати Алехандро Гарначо в Астън Вила

Алехандро Гарначо преминава под наем в Астън Вила, потвърдиха от английския клуб в четвъртък. Сделката между отбора от Бирмингам и Челси включва опция за задължително откупуване на аржентинеца през следващото лято.

22-годишният Гарначо се присъедини към Челси от Манчестър Юнайтед за 40 милиона лири през 2025 година, но след това разочарова с изявите си.

Крилото пропусна Мондиал 2026 в Северна Америка, след като реализира само 8 гола в 43 мача във всички турнири с екипа на Челси след трансфера си от Юнайтед.

Очаква се Алехандро Гарначо да бъде заместник на Морган Роджърс, който премина в Челси.