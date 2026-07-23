Челси се подсили с атакуващ халф

Харисън Бетони се присъедини към Челси, съобщават от клуба от английската Висша лига. 18-годишният атакуващ халф подписа договор до края на сезон 2029-2030.

Лондончани ще платят необявена официално трансферна сума на досегашния отбор на футболиста - Уигън.

Миналия сезон Бетони дебютира за "латикс" в двубой от трета дивизия срещу АФК Уимбълдън, реализирайки две попадения.

През цялата кампания полузащитникът отбеляза 4 гола в общо 27 двубоя за първия състав на Уигън, в чиято академия игра преди да стигне до мъжкия футбол.