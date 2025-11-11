Челси започна преговори за звезда на Реал Мадрид

Бъдещето на бразилския нападател на Реал Мадрид Родриго остава неясно, след като футболистът беше свързван с напускане на испанския гранд през лятото, но все пак остана в клуба.

Манчестър Сити и Арсенал проявяваха интерес към Родриго, но нито един от двата тима не е отправил официална оферта.

Друг английски тим - Челси, обаче е започнал преговори с мадридчани за потенциален трансфер на бразилеца през януари или през следващото лято, а желанието на Родриго вече клони към раздяла с Реал Мадрид, твърди ESPN Brasil.

24-годишният футболист е все по-недоволен от игровото време, което получава и ролята си под ръководството на старши треньора Шаби Алонсо.

От началото на настоящия сезон Родриго натрупа 359 минути в 13 мача, в които регистрира две асистенции. Освен това той беше титуляр само в две срещи.