Челси започна преговори за звезда на Реал Мадрид

Манчестър Сити и Арсенал също проявяват интерес към бразилеца.
Бъдещето на бразилския нападател на Реал Мадрид Родриго остава неясно, след като футболистът беше свързван с напускане на испанския гранд през лятото, но все пак остана в клуба.
Манчестър Сити и Арсенал проявяваха интерес към Родриго, но нито един от двата тима не е отправил официална оферта.
Друг английски тим - Челси, обаче е започнал преговори с мадридчани за потенциален трансфер на бразилеца през януари или през следващото лято, а желанието на Родриго вече клони към раздяла с Реал Мадрид, твърди ESPN Brasil.
24-годишният футболист е все по-недоволен от игровото време, което получава и ролята си под ръководството на старши треньора Шаби Алонсо.
От началото на настоящия сезон Родриго натрупа 359 минути в 13 мача, в които регистрира две асистенции. Освен това той беше титуляр само в две срещи.