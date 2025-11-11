БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от...
Чете се за: 02:20 мин.
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Челси започна преговори за звезда на Реал Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Манчестър Сити и Арсенал също проявяват интерес към бразилеца.

Родриго
Снимка: БТА
Слушай новината

Бъдещето на бразилския нападател на Реал Мадрид Родриго остава неясно, след като футболистът беше свързван с напускане на испанския гранд през лятото, но все пак остана в клуба.

Манчестър Сити и Арсенал проявяваха интерес към Родриго, но нито един от двата тима не е отправил официална оферта.

Друг английски тим - Челси, обаче е започнал преговори с мадридчани за потенциален трансфер на бразилеца през януари или през следващото лято, а желанието на Родриго вече клони към раздяла с Реал Мадрид, твърди ESPN Brasil.

24-годишният футболист е все по-недоволен от игровото време, което получава и ролята си под ръководството на старши треньора Шаби Алонсо.

От началото на настоящия сезон Родриго натрупа 359 минути в 13 мача, в които регистрира две асистенции. Освен това той беше титуляр само в две срещи.

#ФК Челси #ФК Реал Мадрид #Родриго

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
1
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в Разград - загинаха 3 души
2
Старт на делото срещу шофьора, забил се с колата си в заведение в...
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
4
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва...
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и бездомните
5
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
6
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?

Най-четени

Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
1
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
2
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
3
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
4
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват...
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
5
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
6
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...

Още от: Европейски футбол

Кристиано Роналдо спира с футбола до година-две
Кристиано Роналдо спира с футбола до година-две
Турция скоро ще е в пълен състав за подготовката си за мача с България Турция скоро ще е в пълен състав за подготовката си за мача с България
Чете се за: 03:12 мин.
Аталанта набеляза бивш треньор на Фиорентина Аталанта набеляза бивш треньор на Фиорентина
Чете се за: 00:30 мин.
Ямал пропуска последните мачове за квалификациите за Мондиал 2026 Ямал пропуска последните мачове за квалификациите за Мондиал 2026
Чете се за: 01:20 мин.
Защитник на Челси заменя Марк Гехи в националния отбор на Англия Защитник на Челси заменя Марк Гехи в националния отбор на Англия
Чете се за: 01:20 мин.
Турски национал пропуска мача с България заради скандала с нелегалните залози Турски национал пропуска мача с България заради скандала с нелегалните залози
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Синдикатите обсъдиха с ГЕРБ Бюджет 2026 - разговорите продължават
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва Майката на 19-годишния шофьор, прегазил трима души в Разград: Ще си изтърпи каквото трябва
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро Премиерът Желязков: Ще убедим НС да приеме първия бюджет в евро
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост България получи 438,6 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След тежкия инцидент на рали: Пострадалото момиче се възстановява,...
Чете се за: 02:47 мин.
Общество
Прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
На прага на еврозоната - какво да правим с монетите от касичката?
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Почитаме Свети Мина - чудотворецът, покровител на сираците и...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ