БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Черни лешояди отново се размножават в Източните Родопи след 33 години

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази

Освен че имат важна роля като "санитари" в природата, те са привлекателна атракция и за туристите

Снимка: БДЗП
Слушай новината

Три двойки черни лешояди успешно излюпиха малки, с което видът се завръща като гнездящ в българската част на Родопите след повече от три десетилетия отсъствие, съобщиха от Българското дружество за защита на птиците. Последното доказано гнездене на черен лешояд в региона датира от 1993 г.

При мониторинг на гнездата по Великден екип на БДЗП успя да наблюдава и заснеме новоизлюпените малки.

Реинтродукцията на вида в района беше започната от БДЗП, Фондация "По-диви Родопи", испанската организация ГРЕФА и Rewiliding Europe през 2022 г., като до момента в природата са освободени 40 птици, се посочва в съобщението.

"Усилията вече дават видими резултати – през тази година в българската част на Източните Родопи са регистрирани осем двойки, като седем от тях са заели изкуствените гнезда, направени от екипа на БДЗП и фондация "Карталско гнездо". От тези двойки четири пристъпиха към мътене, като от тях три имаха успех", коментира ръководителят на проекта д-р Добромир Добрев от БДЗП.

Черният лешояд е най-едрият от лешоядите, срещащи се в Европа и се храни само с трупове на умрели животни, посочват от дружеството. Освен че имат важна роля като "санитари" в природата, лешоядите са и привлекателна атракция за туристите от страната и чужбина, които посещават Източните Родопи.

През октомври 2025 г. още седем черни лешояда бяха освободени в Източните Родопи в рамките на инициативата за възстановяване на вида.

#черни лешояди #бдзп #Източни Родопи

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ