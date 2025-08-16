БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Румен Радев: Срещата в Аляска възстановява надеждата на...
Чете се за: 02:17 мин.
Българово: "Кошмар. Къде е България? Гори народът,...
Чете се за: 04:17 мин.
Частично бедствено положение беше обявено в Българово
Чете се за: 00:27 мин.
След историческата среща Тръмп-Путин: Първи думи на...
Чете се за: 05:05 мин.
Приключи първият етап от срещата между Тръмп и Путин
Чете се за: 01:02 мин.

Черно море отново е властелин на Варна

Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
С успеха си "моряците" имат в актива си вече 11 точки и излязоха на третото място във временното класиране.

ПФК Черно море
Снимка: startphoto.bg
Черно море спечели варненското дерби, след като победи като гост Спартак с 3:1. С успеха си "моряците" имат в актива си вече 11 точки и излязоха на третото място във временното класиране. "Соколите" остават с 3 пункта и все още са без победа от началото на първенството.

Преди началото на срещата легендата на варненския футбол Иван Петров, който е защитавал цветовете и на Спартак 1918 Варна, и на Черно море, получи награди от двата клуба по повод 70-годишнината му.

Двата отбора изиграха интересно първо полувреме. Гостите успяха да открият резултата още във втората минута на мача. Георги Лазаров проби отдясно, напредна и с хубав удар по диагонал изведе Черно море напред в резултата.

В 11-ата минута Бернардо Коуто центрира в наказателното поле на "моряците", а Ангел Грънчов засече топката с глава, но вратарят Пламен Илиев успя да избие. Само минута по-късно Спартак Варна успя да изравни. Деян Лозев проби отдясно, преодоля Даниел Мартин и центрира, а Шанде с хубав удар от далечната греда изравни за 1:1.

В 39-ата минута Черно море отново поведе. Жоао Педро проби отдясно и центрира в наказателното поле на домакините, където вратарят Максим Ковальов не успя да играе добре с топката и тя стигна до Николай Златев, който от няколко метра вкара за 2:1.

Малко след подновяването на играта Златев можеше да вкара нов гол за "моряците", но след удара му от около 20-тина метра топката облиза напречната греда от външната страна.

В 81-ата минута Шанде овладя на гърди топката в наказателното поле на Черно море, завъртя се и стреля, но над вратата.

В 89-ата минута Асен Дончев центрира меко отдясно в наказателното поле на домакините, а Фелипе Кардозо стигна първи до топката и с удар от няколко метра оформи крайния резултат - 3:1 за Черно море.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Спартак Варна #ПФК Черно море

