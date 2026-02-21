Черно море се добра до финала на Купата след спорно решение и трилър

Черно море Тича намери пътя към втори пореден финал в турнира за Купата на България. Селекцията на Васил Евтимов надделя над Балкан със 77:76 във втория полуфинал, изигран в "Арена Ботевград". Двата отбора предложиха спектакъл, който премина през множество обрати, но в заключителните секунди спорно съдийско отсъждане на Константин Тошков позволи на Ламонт Уест да се превърне в герой за "моряците", които оцеляха и продължават защитата на трофея. Въпреки че българският национал бе влязъл в цилиндъра на американеца, друго посягания нямаше.

Мачът не мина и без напрежение, тъй като по време на наказателните удари на Уест полетяха бутилки от публиката, която определено не бе доволна от отсъждането.

По този начин Черно море ще спори за златото срещу Локомотив Пловдив, който в ранния полуфинал елиминира Рилски спортист. Финалът е утре (неделя) от 18:00 часа.

Откриващите минути не разочароваха и постоянната смяна на лидерството се превърна в закономерност. Ламонт Уест и Николай Стоянов обединиха усилията си за символичните гости, докато Демонд Робинсън и Джак Пейгъноф показаха, че балканци имат достатъчно аргументи да отвръщат на удара. По-добрите решения, взети от „моряците“, дадоха тон и за аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Тенденцията рядко се променяше и в началото на следващата десетка, като дуелът между Андрей Иванов и Алонзо Гафни излезе на преден план, както и атрактивните изпълнения. Илиян Пищиков, Константин Тошков и Пейгънкоф започнаха да попадат под светлините на прожекторите все по-често и създадоха огромни проблеми на съперниковата защита, за да се оттеглят балканци при 47:38 в съблекалнята.

Варненският отбор не бе казал последната си дума и на старта на третата част си върна увереността със съдействието на Гафни и Стоянов по пътя към пълния обрат. Във варненския лагер обаче не бяха готови за Тошков, който почти собственоръчно вдъхнови тима от Ботевград за различен развой на събитията и 7-точков аванс след 30 минути игрово време.

Нова доза характер, проявен Джелани Уотсън-Гейл и Стоянов, окрили действащия носител на Суперкупата на България отново да се настани на лидерската позиция в заключителната четвърт. Въпреки трудностите, които имаха в нападение, Пагенкоф и Тошков осигуриха на ботевградския тим точка разлика с 52 секунди, оставащи на часовника. Последваха безплодни нападения, за да се стигне до по-малко от 2 секунди до края, когато отсъдиха нарушение при стрелба на Ламонт Уест. Той не трепна и при двата си опита за плюс точка в полза на „моряците“. В ответната атака Робинсън получи под коша но последва чадър със сирената срещу него и това бе всичко.

Ламонт Уест бе големият герой за Черно море с 18 точки, допълнени от 5 борби. Джелани Уотсън-Гейл (8 асистенции), Николай Стоянов и Георги Боянов (6 овладени под двата ринга топки) се разписаха с по 13 точки. Алонзо Гафни записа 11 и 7 овладени под двата коша топки.

Константин Тошков изригна за Балкан с 25 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Джак Пейгънкоф записа 18 и 6 асистенции, Демонд Робинсън завърши с 10 и 8 борби.