БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Община Ардино отново обяви частично бедствено положение
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Черно море се добра до финала на Купата след спорно решение и трилър

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
Спорт
Запази

"Моряците" разочароваха цял Ботевград и ще защитават трофея си.

черно море добра финала купата спорно решение трилър
Слушай новината

Черно море Тича намери пътя към втори пореден финал в турнира за Купата на България. Селекцията на Васил Евтимов надделя над Балкан със 77:76 във втория полуфинал, изигран в "Арена Ботевград". Двата отбора предложиха спектакъл, който премина през множество обрати, но в заключителните секунди спорно съдийско отсъждане на Константин Тошков позволи на Ламонт Уест да се превърне в герой за "моряците", които оцеляха и продължават защитата на трофея. Въпреки че българският национал бе влязъл в цилиндъра на американеца, друго посягания нямаше.

Мачът не мина и без напрежение, тъй като по време на наказателните удари на Уест полетяха бутилки от публиката, която определено не бе доволна от отсъждането.

По този начин Черно море ще спори за златото срещу Локомотив Пловдив, който в ранния полуфинал елиминира Рилски спортист. Финалът е утре (неделя) от 18:00 часа.


Откриващите минути не разочароваха и постоянната смяна на лидерството се превърна в закономерност. Ламонт Уест и Николай Стоянов обединиха усилията си за символичните гости, докато Демонд Робинсън и Джак Пейгъноф показаха, че балканци имат достатъчно аргументи да отвръщат на удара. По-добрите решения, взети от „моряците“, дадоха тон и за аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Тенденцията рядко се променяше и в началото на следващата десетка, като дуелът между Андрей Иванов и Алонзо Гафни излезе на преден план, както и атрактивните изпълнения. Илиян Пищиков, Константин Тошков и Пейгънкоф започнаха да попадат под светлините на прожекторите все по-често и създадоха огромни проблеми на съперниковата защита, за да се оттеглят балканци при 47:38 в съблекалнята.

Варненският отбор не бе казал последната си дума и на старта на третата част си върна увереността със съдействието на Гафни и Стоянов по пътя към пълния обрат. Във варненския лагер обаче не бяха готови за Тошков, който почти собственоръчно вдъхнови тима от Ботевград за различен развой на събитията и 7-точков аванс след 30 минути игрово време.

Нова доза характер, проявен Джелани Уотсън-Гейл и Стоянов, окрили действащия носител на Суперкупата на България отново да се настани на лидерската позиция в заключителната четвърт. Въпреки трудностите, които имаха в нападение, Пагенкоф и Тошков осигуриха на ботевградския тим точка разлика с 52 секунди, оставащи на часовника. Последваха безплодни нападения, за да се стигне до по-малко от 2 секунди до края, когато отсъдиха нарушение при стрелба на Ламонт Уест. Той не трепна и при двата си опита за плюс точка в полза на „моряците“. В ответната атака Робинсън получи под коша но последва чадър със сирената срещу него и това бе всичко.

Ламонт Уест бе големият герой за Черно море с 18 точки, допълнени от 5 борби. Джелани Уотсън-Гейл (8 асистенции), Николай Стоянов и Георги Боянов (6 овладени под двата ринга топки) се разписаха с по 13 точки. Алонзо Гафни записа 11 и 7 овладени под двата коша топки.

Константин Тошков изригна за Балкан с 25 точки, включително и с 4 успешни шута зад дъгата. Джак Пейгънкоф записа 18 и 6 асистенции, Демонд Робинсън завърши с 10 и 8 борби.

Свързани статии:

Локомотив Пловдив нокаутира Рилски спортист за исторически финал на Купата
Локомотив Пловдив нокаутира Рилски спортист за исторически финал на Купата
"Черно-белите" стегнаха багажа на действащите шампиони в НБЛ след...
Чете се за: 04:57 мин.
#Купа на България по баскетбол 2026 година #БК Балкан Ботевград #БК Черно море Тича

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Усложнена зимна обстановка в събота
3
Усложнена зимна обстановка в събота
Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и Милена Тодорова в битка с елита на света
4
Исторически масов старт за българския биатлон: Лора Христова и...
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край Созопол
5
Подводни кадри показват огледа на потъналия риболовен кораб край...
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие
6
Нивото на река Янтра се е покачило с 2 метра само за денонощие

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
3
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
4
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
6
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...

Още от: Баскетбол

Контузия спря Везенков, Олимпиакос с разочарование за Купата (ВИДЕО)
Контузия спря Везенков, Олимпиакос с разочарование за Купата (ВИДЕО)
Локомотив Пловдив нокаутира Рилски спортист за исторически финал на Купата Локомотив Пловдив нокаутира Рилски спортист за исторически финал на Купата
Чете се за: 04:57 мин.
Любомир Минчев: Не можем да говорим за подценяване, това изобщо не стои на дневен ред Любомир Минчев: Не можем да говорим за подценяване, това изобщо не стои на дневен ред
Чете се за: 03:45 мин.
Борислав Младенов отпада от състава на България за мачовете с Норвегия и Армения Борислав Младенов отпада от състава на България за мачовете с Норвегия и Армения
Чете се за: 01:35 мин.
Денвър Нъгетс вкара 157 точки при победата си над Портланд и стана най-резултатният тим в един мач през сезона в НБА Денвър Нъгетс вкара 157 точки при победата си над Портланд и стана най-резултатният тим в един мач през сезона в НБА
Чете се за: 05:15 мин.
Академик Бултекс 99, Балкан и Черно море Тича с победи в Мини Купа България 2026 Академик Бултекс 99, Балкан и Черно море Тича с победи в Мини Купа България 2026
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на река Соколоца
Задействаха системата BG-Alert в община Гълъбово заради нивото на...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани Трайчо Трайков: Хората с надписани сметки за ток ще бъдат компенсирани
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки Новите мита на Тръмп: Първо 10%, а по-късно и 15% върху всички стоки
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Първи частен жп превозвач у нас – реална реформа или пазарна...
Чете се за: 15:37 мин.
У нас
Дни преди годишнината - Украйна отново е подложена на масиран руски...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Зимата блокира пътища и транспорт в страната
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Област Кърджали и Велико Търново под денонощно наблюдение заради...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ