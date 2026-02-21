Локомотив Пловдив нокаутира Рилски спортист за исторически финал на Купата

Локомотив Пловдив продължава отново пренаписа своята история, след като за първи път намери място на финала в турнира за Купата на България. Съставът на Асен Николов оцеля срещу Рилски спортист със 100:99 след продължение в първия полуфинал, който се изигра в "Арена Ботевград". "Черно-белите" показаха огромна доза характер, тъй като изоставаха със 17 точки през първото полувреме, но в хода на второто намериха сили да се доберат да обрата, а впоследствие и до драматичния успех в допълнителните 5 минути, за да елиминират болезнено баскетболистите на Любомир Киров. В герой за "смърфовете" се превърна Дъвъръл Рамзи, който отбеляза победния кош в заключителните секунди.

По този начин отборът от Пловдив продължава да впечатлява в дебютното си участие на надпреварата и мечтае за първи трофей във витрината си. На финала Локомотив ще срещне победителя от втория полуфинал, противопоставящ Балкан Ботевград и Черно море, които ще спорят по-късно тази вечер.

Стартът премина в опипване на почвата, бързата игра и безплодните атаки. Символичните гости първи е отърсиха от въпросното статукво, разчитайки основно на Чавдар Костов и Алън Арнет, за да си осигурят актив от 7 точки в края на дебютната част.

Самоковският тим продължи да взима верните решения в защита и във втория период, а нападението му работеше все по-добре добре, особено чрез Красимир Петров, Деян Карамфилов, Христо Бъчков и Костов, за да направи преднината си двуцифрена. Калил Милър и Томислав Минков направиха опит да събудят символичните домакини от летаргията, но действащите шампиони в НБЛ се прибраха в съблекалнята при 49:37.

Дъвъръл Рамзи и Кристомир Михов напомниха за силата на „черно-белите“, които отказаха да се предадат и в хода на третата десетка дадоха заявка за обрат. Макар че Арнет се опита да върне спокойствието в самоковските редици, Михов бе под пара за „смърфовете“. Това обаче не спря самоковския тим да се радва на аванс от 3 точки след 30 минути игра.

Отборът от Пловдив отново не бе готов да развее бялото знаме и затвърди тези думи в последната част, когато провокираха пълния обрат със съдействието на Томислав Минов и Милър. Костов се зае със задачата да спасява кожата на Рилецо, а Арнет последва примера му за равенството с по-малко от 2 минути до края. Кош на Рамзи изведе „черно-белите“ с 2 напред във финалните 27 секунди. В ответната атака Майк Едуардс също постави паритета на таблото, а нападение по-късно Рамзи не порази целта зад дъгата със сирената и развръзката остана за продължението.

Драмата се пренесе и в допълнителните 5 минути, в които водачеството смени на няколко пъти своя притежател. Костов и Едуардс дадоха глътка въздух на тима от Самоков за плюс 4. Йоанис Кикрилис и Минков доближиха „смърфовете“ до минус 1. Последва размяна на наказателни удари, като при последните Карамфилов трепна веднъж при 2 плюс за Рилецо. В следващото нападение убийствена тройка на Рамзи осигури точка аванс на „черно-белите“ с по-малко от 4 секунди до часовника, Последва пропуск зад дъгата на Арнет със сирената и всичко приключи.

Калил Милър поведе листата на реализаторите за Локомотив с 21 точки, допълнени от 10 борби. Дъвъръл Рамзи остави на сметката си 20 и 9 асистенции, Кръстомир Михов наниза 19 точки, Томислав Минков приключи с 15 и 5 овладени под двата ринга топки.

Алън Арнет отговори за Рилски с 19 точки. Чавдар Костов се разписа с 18, Майкъкл Едуардс (9 борби) и Христо Бъчков (14 овладени под двата ринга топки) отбелязаха по 13. Деян Карамфилов финишира с 10 и 10 асистенции.