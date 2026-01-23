БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Радев напусна президентството: Много сме, не могат...
Чете се за: 01:37 мин.
Учениците от област Добрич се връщат в класните стаи
Чете се за: 01:02 мин.
Илияна Йотова е новият президент на България
Чете се за: 03:32 мин.
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:35 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

Илияна Йотова е новият президент на България. След 9 години на власт Румен Радев напуска президентството

Черно море записа изразителна победа над Етър в третата си контрола

Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Следващите проверки на Черно море са в сряда 28 януари, когато тимът ще изиграе двама мача - с Локомотив Горна Оряховица и с Черноморец Бургас.

Снимка: БТА
Черно море победи Етър с 6:0 в третата си контрола от предсезонната подготовка. Срещата се игра на стадион „Младост“ във Варна. По два гола за победителите отбелязаха 17-годишният Кристиян Михайлов и Асен Дончев.

За домакините срещата по различни причини пропуснаха Давид Телеш, Георги Лазаров, Никола Недков, Калоян Тодоров и Георги Венциславов.

Първата възможност в срещата бе за гостите в 3-ата минута, когато Атанас Атанасов стреля от границата на наказателното поле, но топката премина над вратата. Черно море откри резултата в 13-ата минута, когато Кристиян Михайлов бе изведен зад защитата на гостите сам срещу вратаря и с тепничен удар вкара за 1:0. В 33-ата минута домакините удвоиха преднината си. След центриране от корнер отляво по атаката на Черно море топката стигна до Васил Панайотов, който с удар от воле по диагонал отдясно вкара за 2:0. В 37-ата и 41-ата минута вратарят на Черно море Пламен Илиев спаси опасни шутове на Стивън Стоянчов и Кристиян Величков.

В 51-ата минута Черно море вкара нов гол. Асен Дончев изведе в отлична позиция Кристиян Михайлов, който излезе сам срещу вратаря и вкара третия гол за домакините и своя втори в мача. В 66-ата минута Етър можеше да намали резултата. Стивът Стоянчов бе изведен в отлична позиция сам срещу вратаря на домакините и стреля, но стражът Кристиян Томов успя да избие топката. В 73-ата минута Георги Пасков получи пас отдясно и с техничен удар вкара четвърти гол за Черно море. В 76-ата минута Кристиян Михайлов стреля от дистанция, топката се отби в напречната греда, а при последвалата добавка Асен Дончев вкара нов гол за Черно море – 5:0. В 79-ата минута Асен Дончев получи отличен пас на границата на наказателното поле и с удар по земя вкара шести гол за домакините.

Следващите проверки на Черно море са в сряда 28 януари, когато тимът ще изиграе двама мача - с Локомотив Горна Оряховица и с Черноморец Бургас. Последната контрола преди възобновяването на първенството за варненци е в събота 31 януари, а съперник е отново тимът на Етър.

Досега Черно море изигра три контролни срещи. В първата „моряците“ победи Фарул в Констанца с 2:1, във втората – отстъпиха пред Добруджа с 0:1, а днес варненският тим надделя над Етър с 6:0.

#ПФК Етър Велико Търново #ПФК Черно море

