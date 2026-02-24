Монтана и Калоян Стрински се разделиха

Ръководството на Монтана и Калоян Стрински разтрогнаха договора си по взаимно съгласие, съобщиха от официалния сайт на клуба.

Крилото напуска „сините“, към които се присъедини през миналото лято.

От началото на сезон 2025/26 Стрински записа 17 двубоя за Монтана в Първа лига и 1 за Купата на България. В тях се отчете с две асистенции.