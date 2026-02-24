Локомотив (Пловдив) привлече талант на ЦСКА

Локомотив (Пловдив) привлече под наем Георги Чорбаджийски. Полузащитникът ще бъде преотстъпен от ЦСКА до края на сезон 2025/2026, съобщиха от клуба.

Георги Чорбаджийски е роден на 28.08.2004 г. в София. Юноша е на „армейците“, като се е състезавал за първия и втория тим на ЦСКА. Има записани срещи за националните отбори на България при U19, U20 и U21.