Ювентус търси решение на вратарската криза

Специално пред БНТ: Николай Младенов за...
Чете се за: 13:35 мин.
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Чете се за: 03:02 мин.
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Чете се за: 06:05 мин.

Станко Димов
Чете се за: 02:17 мин.
Микеле Ди Грегорио и вероятно ще бъде продаден през лятото.

Ди Грегорио и Мбапе
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ювентус проявява интерес към привличането на вратаря на Ливърпул Алисон Бекер като евентуален заместник на неубедителния Микеле Ди Грегорио, твърди италианското издание La Gazzetta dello Sport.

Ди Грегорио е подложен на сериозни критики след серия от грешки и колебливи изяви под рамката на вратата на „бианконерите“ през сезон 2025/26. Именно заради това в Торино вече се обсъжда възможността клубът да потърси нов титулярен страж за кампанията 2026/27.

Първоначално Ювентус е разглеждал вариант с трансфер на Майк Менян, който бе в последните месеци от договора си, преди да подпише дългосрочно удължаване с Милан през януари.

Впоследствие в медиите се появиха информации, че торинци следят и ситуацията около Гулиелмо Викарио от Тотнъм, чиято трансферна цена се оценява на около 25 милиона евро.

Сега обаче La Gazzetta dello Sport съобщава, че Ювентус обмисля и възможен ход за бившия вратар на Рома Алисон, чийто период в Ливърпул може да навлиза в заключителна фаза.

33-годишният бразилец има договор с английския шампион до лятото на 2027 година, но клубът вече си осигури негов потенциален наследник в лицето на Георги Мамардашвили, който се разбра да се присъедини към тима още през 2024-а и официално пристигна през лятото на 2025 г.

Според информацията на италианското издание фактът, че на Алисон ще му остава по-малко от година от договора, както и наличието на подготвен заместник в състава, могат да улеснят Ювентус, ако клубът реши да предприеме конкретни действия за привличането на бразилския национал.

Допълнителен фактор в полза на подобна сделка е и вече изградената връзка между Алисон и наставника на торинци Лучано Спалети, с когото работиха заедно по време на престоя си в Рома.

