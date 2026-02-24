Луис Енрике: Мачът срещу Монако е специален и винаги труден

Наставникът на ПСЖ Луис Енрике е категоричен, че тимът му не може да си позволи да подцени Монако преди реванша от плейофния кръг в Шампионската лига. Преди седмица ПСЖ спечели с 3:2 като гост в Княжеството и влиза в ролята на фаворит в реванша в сряда.

„Уверени сме, но трябва да бъдем внимателни. Този мач е специален и винаги труден. Трябва да знаем как да подходим към отделните етапи на срещата. Ще имаме трудности, но вярвам, че ще се справим. Най-добрият начин, по който можем да изиграем един такъв мач, е да покажем обичайната си игра“, каза Енрике на пресконференцията преди срещата.

„Нямаме какво да браним, просто трябва да спечелим. Ще подходим към мача така, както подходихме и към предходния - с идеята да победим. Искаме да спечелим и да се класираме напред заслужено“, добави още испанецът.

Аут за предстоящия двубой е носителят на „Златната топка“ Усман Дембеле, който е с контузия в прасеца. Халфът Фабиан Руис няма да играе заради проблем с коляното.