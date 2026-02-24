Ботев се подсили с португалско крило

Ботев (Пловдив) привлече в състава си офанзивния футболист Карлос Меоти. „Жълто-черните“ подписаха трансферно споразумение за правата на играча с португалския Фамаликао.

20-годишният атакуващ играч пристига в клуба след развитие в португалската футболна система, където преминава през школите и отборите на Жил Висенте, Бенфика и Фамаликао.

Карлос Меоти играе основно като крило и атакуващ полузащитник, като се отличава със силния си ляв крак, добра скорост и умения в ситуациите един на един.

В юношеския си период прави силно впечатление с офанзивната си ефективност, реализирайки 21 гола в рамките на един сезон, което му носи трансфер в един от водещите клубове в Португалия.

В Ботев Пловдив талантливият играч ще получи възможност да направи следващата крачка в кариерата си, като клубът вижда в него перспектива за развитие и бъдещ принос към офанзивната мощ на отбора.