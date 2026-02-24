В "Референдум": 61% от българите не очакват честни избори

61% от българите не очакват следващите избори да бъдат проведени честно. Това сочат данни от проучване на „Галъп интернешънъл болкан“ за предаването „Референдум“. Едва 21 на сто от запитаните са на обратното мнение, а цели 17% се затрудняват да отговорят на въпроса.

Изборните правила са и сред сферите, в които, според запитаните, има нужда от най-голяма промяна. Те обаче са едва на трето място - след съдебната система и публичните финанси. След близо една година българите, за които правосъдието има нужда от реформи, са се увеличили – от 67% през декември 2025 г. до 73 на сто през февруари 2026 г. При публичните финанси има лек спад – от 49 на 43 на сто. За промяна в изборните правила през 2025 г. са се обявили 39 на сто от запитаните, а през тази – 40%.

Едва 9 на сто от българите смятат, че законите у нас се прилагат еднакво за всички. 46% отговарят на въпроса с категорично „не“, а други 42 на сто с „по-скоро не“.