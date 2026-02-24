БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
ЗАПАЗЕНИ

КНСБ: Районният съд в Пловдив отмени задържането на Тодор Капитанов

bnt avatar logo от БНТ
У нас
Вицепрезидентът на синдиката беше задържан по време на протест на магистрала "Тракия" на 14 юли 2025 г.

тодор капитанов случаи работодатели задължават служителите ваксинират
Районен съд – Пловдив отмени като незаконосъобразна заповедта, с която вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов бе задържан по време на синдикален протест на 14 юли миналата година, съобщиха от синдиката.

От КНСБ припомнят, че той бе арестуван, докато се провеждаше протестна акция за по-високи заплати на работещите в държавните горски и ловни стопанства на автомагистрала „Тракия“. Вицепрезидентът на конфедерацията и председател на националния ѝ стачен комитет бе отведен с белезници в районното управление в с. Труд, където бе държан в продължение на три часа. Грубата сила, упражнена от полицейските органи при задържането, доведе до охлузвания, доказани с медицинско свидетелство за лека телесна повреда.

В решението си съдът посочва, че действията на органите на МВР са в нарушение на Конституцията и Европейската конвенция за правата на човека. Задържането е извършено при упражняване на конституционното право на мирен протест, без наличие на доказателства за съзнателно възпрепятстване на орган на властта.

Съдът приема, че липсата на правно основание превръща задържането в репресивна мярка, несъответстваща на целта на закона. Отчетени са и медицински доказателства за физически увреждания, както и публичният характер на ареста, което води до извод за непропорционалност на приложената принуда.

КНСБ продължава да настоява за среща с оперативното ръководство на МВР с цел обсъждане и въвеждане на ясни правила и практики, които да гарантират, че синдикални представители няма да бъдат възпрепятствани или подлагани на полицейска принуда при участие в протести, допълват от профсъюза.

Случаят от 14 юли 2025 г. на автомагистрала „Тракия“ ясно показва необходимостта от ефективна държавна отговорност за защитата на правото на синдикално сдружаване и правото на протест. Тези права не могат да съществуват само формално — те изискват реални гаранции, работещ контрол и поемане на отговорност.

