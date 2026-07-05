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Честит рожден ден на Стилиян Петров

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Спорт
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Петров държи рекорда за най-много мачове с националната фланелка на България (105), в които реализира осем гола.

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Рекордьорът по мачове за България Стилиян Петров навършва 47 години днес. Легендарният полузащитник е роден на 5 юли 1979 г. Започва кариерата си в Монтана през 1995 г., след което преминава в ЦСКА.

За червената фланелка изиграва 63 мача, в които бележи четири гола - става шампион през 1997-а и двукратен носител на Купата на България. На клубно ниво играе още за Селтик и Астън Вила, като добива легендарен статут в гранда от Глазгоу и в клуба от Бирмингам. С "детелините" е четирикратен шампион на Шотландия.

Стилиян държи рекорда за най-много мачове с националната фланелка на България (105), в които реализира осем гола. Той е капитан на "лъвовете" на европейското първенство през 2004 година, където играе срещу Швеция и Дания. Футболист номер 1 на България за 2003 г.

Фондацията на Стилиян Петров е основана през 2013 г., малко след като бившият капитан на националния ни отбор бе диагностициран с остра левкемия и прекрати състезателната си кариера.
Първият благотворителен „Мач на надеждата“ се проведе на 6 септември 2023 г., а вторият на 6 юни т.г.

Честит рожден ден, капитане! Бъди здрав, щастлив и все така вдъхновяващ и силен човек!

# Стилиян Петров #Фондация "Стилиян Петров"

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