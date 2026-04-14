Четири автомобила изгоряха при пожар в Русе (СНИМКИ)

Пожар изпепели четири автомобила в Русе. Инцидентът е възникнал около 15.00 ч. до блок "Лиляна Димитрова" на ул. "Видин", където колите са били паркирани една до друга.

Три противопожарни екипа са пристигнали на мястото и са участвали в потушаването на огъня. Въпреки бързата им реакция автомобилите са унищожени.

Собствениците на превозните средства заявиха за БНТ, че не знаят каква е причината за инцидента. Предстои оглед от специалисти, които трябва да установят дали става въпрос за техническа неизправност в някоя от колите или за умишлен палеж.

