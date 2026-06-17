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Четири българки продължават във втория кръг на турнира в Хасково

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Спорт
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Денислава Глушкова, Лиа Каратанчева, Лидия Енчева и Ива Иванова останаха в битката за титлата на престижната надпревара с награден фонд 40 хиляди долара

Четири българки продължават във втория кръг на турнира в Хасково
Снимка: БТА
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Четири български тенисистки се класираха за втория кръг на сингъл на международния турнир от категория W50 в Хасково с награден фонд от 40 хиляди долара.

Националките за "Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова и Лидия Енчева, както и Лиа Каратанчева и Ива Иванова продължават участието си в основната схема след успешни изяви в първия кръг.

22-годишната Денислава Глушкова постигна убедителна победа над румънката Бианка Бърбулеску с 6:2, 6:1 за малко повече от час игра. В следващата фаза българката ще се изправи срещу поставената под №1 Селена Яничиевич от Франция.

Лиа Каратанчева също намери място сред 16-те най-добри след успех в изцяло български двубой срещу Валерия Гърневска с 6:2, 6:1. Следващото препятствие пред нея е петата поставена Чагла Бююкакчай от Турция.

Още във вторник място във втория кръг си осигуриха Лидия Енчева и Ива Иванова. Енчева ще премери сили с третата поставена Хиба Шейх от САЩ, а Иванова ще се изправи срещу четвъртата в схемата Марта Матула от Гърция.

Денят не беше успешен за всички български представителки. Росица Денчева отпадна след поражение от сръбкинята Аня Станкович с 4:6, 5:7, Дария Великова загуби от туркинята Берфу Ченгиз с 0:6, 2:6, а Юлия Стаматова отстъпи пред втората поставена Далила Спитери от Италия с 2:6, 3:6.

Българското участие остава силно и в турнира на двойки. Седем родни тенисистки достигнаха до четвъртфиналите, като Росица Денчева и Йоана Константинова, Ралица Александрова и Валерия Гърневска, както и Алекса Каратанчева и Галена Кръстенова продължават борбата за отличията в надпреварата.

#тенис турнир в Хасково 2026 г.

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