Четири българки ще играят на финалите на световно по фехтовка в Хонконг

Вероника Василева, Олга Храмова, Емма Нейкова и Йоана Илиева ще играят във финалите на сабя жени индивидуално на Световното първенство по фехтовка в Хонконг. В шампионата участват 140 състезателки от 48 държави. Сред тях са всички от топ 10 в световната ранглиста, като Йоана Илиева влиза като номер 2 в ранглистата директно във финалите в неделя.

Днес в конгресния и изложбен център AsiaWorld-Expo се проведе предварителният кръг от надпреварата, а Вероника Василева, Олга Храмова и Емма Нейкова излязоха на пътеките за правото да играят за медалите в неделя.

В групите Вероника Василева записа 2 победи и 3 загуби. В предварителните елиминации тя победи Аакхри Аакхри от Индия с 15:6 и Деспина Георгиаду от Гърция с 15:9 и си осигури място във финалите.

Олга Храмова излезе от групите с 14-ти резултат от всички фехтовачки - 5 победи и 1 загуба. Отличната й игра й осигури място във финалите без участие в предварителните елиминации.

Емма Нейкова записа в групите 4 победи и 2 загуби. В предварителните елиминации тя отстрани във втория кръг И Чинг Лау от Хонконг с 15:11 и също се класира за финалите в неделя.

В турнира на шпага мъже се включиха 229 шпажисти от 81 държави, а България беше представена от Рахим Рашайда и Йордан Гълъбов.

Йордан Гълъбов записа в групите 3 победи и 3 загуби. В предварителните елиминации той отстъпи във втория кръг пред Дамиан Михалак от Полша с 11:15 и раздели 129-130 място в крайното класиране с Матиас Павлик от Чехия.

Рахим Рашайда излезе от групите с 2 победи и 4 загуби. В предварителните елиминации той отстъпи пред Жунце Шан от Канада с 11:15 и зае 164 място в крайното класиране.