Четирима лекоатлети ще представляват България на световното първенство в Токио

Сред тях са Божидар Саръбоюков и Пламена Миткова.

божидар саръбоюков предвожда българия балканиадата волос
България ще бъде представена от четирима състезатели на световното първенство по лека атлетика, което ще се състои в Токио от 13 до 21 септември. Това обявиха от родната федерация. Шампионатът ще бъде предаван на живо в ефира на БНТ 3.

Божидар Саръбоюков ще бъде сред представителите на нашата страна, като той ще се състезава в скока на дължина. Квота извоюва и Тихомир Иванов, който ще участва в скока на височина. От своя страна Пламена Миткова ще бъде част от скока на дължина, а Габриела Петрова ще се състезава в тройния скок.

Първа започва Миткова в квалификациите на скока на дължина на 13 септември от 12:30 часа българско време. Ден по-късно Иванов ще стартира в пресявките на скок височина от 12:40 часа.

На 15 септември в 13:30 часа започват квалификациите на скок дължина при мъжете с участието на Божидар Саръбоюков, а на 16 септември Габриела Петрова ще се включи в пресявките на троен скок при жените от 13:40 часа.

Председателят на БФЛА Георги Павлов през миналата седмица обяви финансови премии за класиране до 12-о място на първенството.

