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Четирима свободни агенти в НБА смениха отборите си в първия ден на трансферния пазар

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Спорт
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Финикс привлече най-точния стрелец от тройката Люк Кенард, Хюстън подписа с Богдан Богданович, а Филаделфия и Бруклин също се подсилиха

четирима свободни агенти нба смениха отборите първия ден трансферния пазар
Снимка: AP Photo
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Първият ден от свободната агенция в Националната баскетболна асоциация донесе няколко любопитни трансфера, след като четирима баскетболисти намериха нови отбори преди началото на сезон 2026/27.

Най-сериозният ход направи Финикс Сънс, който се договори с гарда Люк Кенард за двугодишен контракт на стойност 13 милиона долара. 30-годишният американец пристига след престой в Лос Анджелис Лейкърс и ще облече екипа на петия клуб в кариерата си след Детройт Пистънс, Лос Анджелис Клипърс, Мемфис Гризлис и Атланта Хоукс.

Кенард идва в Аризона със сериозна визитка, след като през изминалия сезон оглави класацията по успеваемост при стрелбата от далечно разстояние с впечатляващите 47,8 процента. Това е третият път в кариерата му, в който завършва кампанията като най-точния стрелец от тройката в НБА.

Финикс продължава активната си селекция това лято, след като вече поднови договорите на Колин Гилеспи, Марк Уилямс и Джордан Гудуин, а преди това привлече и Майлс Бриджис от Шарлът Хорнетс.

Хюстън Рокетс също се подсили с опитен състезател, подписвайки едногодишен договор със сръбския национал Богдан Богданович. 33-годишният гард ще започне своя десети сезон в НБА, след като Лос Анджелис Клипърс не се възползва от възможността да го задържи в състава си. До момента в кариерата си Богданович има средно по 14 точки на мач и 38,1 процента успеваемост при стрелбата от далечно разстояние.

Сред печелившите от първите сделки е и Филаделфия 76ърс, която привлече крилото Дийн Уейд с четиригодишен договор на стойност 39 милиона долара. 29-годишният баскетболист прекара досегашната си кариера единствено в Кливланд Кавалиърс, където изигра седем сезона.

Нов клуб има и гардът Кион Елис. 26-годишният американец подписа двугодишен договор за 18 милиона долара с Бруклин Нетс. След четири сезона в Сакраменто Кингс той за кратко бе част от Кливланд Кавалиърс, откъдето сега преминава в състава от Ню Йорк.

#Люк Кенард #НБА 2026/2027

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