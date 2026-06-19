БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Израел и Хизбула се разбраха за незабавно прекратяване на...
Чете се за: 01:42 мин.
Вижте верните отговори на теста по математика от външното...
Чете се за: 00:30 мин.
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за...
Чете се за: 01:07 мин.
МВР: Има насоки за местонахождението на Петьо Петров -...
Чете се за: 03:05 мин.
МВР за акциите в страната: Нулева толерантност към...
Чете се за: 01:37 мин.
"Мяра": Мнозинство от над две трети се гордее с...
Чете се за: 01:30 мин.
Преговорите САЩ – Иран в швейцарския курорт...
Чете се за: 03:25 мин.
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците...
Чете се за: 01:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази
000 ученици явят нво математика клас
Слушай новината

Ключът с отговорите от днешното НВО по математика е предвидил точки и за грешен отговор на задача 21 от първата част на изпита, сигнализира нашият читател Валентин Симеонов.

Задачата е за равнобедрен триъгълник и гласи:

21. Две от страните на равнобедрен триъгълник се отнасят както 1:2. Ако по-малката му страна е х cm, изразете и запишете чрез х периметъра на триъгълника.
В ключа с отговори е посочено, че верният отговор е 5x. Той се получава от сбора на трите страни на триъгълника: x + 2x + 2x или x + 2.2x.

В ключа е посочено, че ако ученикът ще получи максималните 3 т., ако отговори 4x и 5 x. А ако отговори 4x, ще получи 2 т. Отговорът 4x очевидно е получен при допускането, че страните в равнобедрения триъгълник са с дължина x + x + 2x. Според Валентин Симеонов това е недопустимо, тъй като отговорът 4x е неправилен и невъзможен, а точки са предвидени и за него. Симеонов припомня, че този отговор е в противоречие на правилото за неравенство на страните в триъгълника: според това правило дължината на нито една страна в триъгълник не може да е равна на сбора от другите две.

#грешен отговор #дава точки #7ми клас #НВО #задача

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
2
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ „Тракия" в област Пазарджик
3
Утре пускат движението по ремонтираното платно за София на АМ...
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
4
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на...
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по казуса КУБ
5
Румен Миланов: ДАНС трябва да предостави повече информация по...
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди за събаряне
6
Незаконният град край Варна: Започва издаването на първите заповеди...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
2
Заснеха рядък вид акула гоблин в дълбоките води на Тихия океан
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
3
Вариант 1 беше изтеглен на НВО по математика за учениците от 7-и клас
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал Чарлз III
4
Топовни салюти, военен парад и авиошоу за рождения ден на крал...
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски коли ще спират агресивни шофьори
5
"Полиция, спри! Полиция, отбий!": Небрандирани полицейски...
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо Г. Данов“ за цялостен принос в книжовната литература
6
Посмъртно удостоиха Михаил Белчев с голямата награда „Христо...

Още от: Общество

Повече задачи и повече време на изпита по математика за 7-и и 10-и клас
Повече задачи и повече време на изпита по математика за 7-и и 10-и клас
Втори надпис с името на Херакъл Кинагид откриха в Хераклея Синтика Втори надпис с името на Херакъл Кинагид откриха в Хераклея Синтика
Чете се за: 02:35 мин.
Публикуваха верните отговори от изпита по математика за 10-и клас Публикуваха верните отговори от изпита по математика за 10-и клас
Чете се за: 00:25 мин.
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
НАП напомня: Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци НАП напомня: Абитуриентите плащат сами здравните си осигуровки през летните месеци
Чете се за: 02:35 мин.
От КТ "Подкрепа" отново предлагат промени в данъчното облагане От КТ "Подкрепа" отново предлагат промени в данъчното облагане
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и заради Вагит Алекперов
Румен Радев: България ще наложи вето на санкциите срещу Русия и...
Чете се за: 03:15 мин.
Европа
След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми След акцията в Пловдивския университет: Двама са привлечени като обвиняеми
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас Вижте верните отговори на теста по математика от външното оценяване след 7-и клас
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев 3 години и 6 месеца затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
ГДБОП арестува производител на 3D принтирани оръжия в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
Регионални
Атанас Пеканов: ЕК даде зелена светлина по четвъртото плащане по...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Благомир Коцев: Току-що разписах първата от поне 10 заповеди за...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Втори ден от срещата на върха на ЕС в Брюксел: Лидерите обсъждат...
Чете се за: 03:35 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ