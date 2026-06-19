Читател сигнализира: Задача от НВО-то за 7 клас дава точки за грешен отговор

Ключът с отговорите от днешното НВО по математика е предвидил точки и за грешен отговор на задача 21 от първата част на изпита, сигнализира нашият читател Валентин Симеонов.

Задачата е за равнобедрен триъгълник и гласи:

21. Две от страните на равнобедрен триъгълник се отнасят както 1:2. Ако по-малката му страна е х cm, изразете и запишете чрез х периметъра на триъгълника.

В ключа с отговори е посочено, че верният отговор е 5x. Той се получава от сбора на трите страни на триъгълника: x + 2x + 2x или x + 2.2x.

В ключа е посочено, че ако ученикът ще получи максималните 3 т., ако отговори 4x и 5 x. А ако отговори 4x, ще получи 2 т. Отговорът 4x очевидно е получен при допускането, че страните в равнобедрения триъгълник са с дължина x + x + 2x. Според Валентин Симеонов това е недопустимо, тъй като отговорът 4x е неправилен и невъзможен, а точки са предвидени и за него. Симеонов припомня, че този отговор е в противоречие на правилото за неравенство на страните в триъгълника: според това правило дължината на нито една страна в триъгълник не може да е равна на сбора от другите две.