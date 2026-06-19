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МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика

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МОН увериха, че няма да бъдат ощетени учениците, дали пълно решение на задачата с кратък свободен отговор на НВО за VII клас по математика

матурата бел
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От Министерството на образованието и науката изпратиха позиция във връзка със запитване относно задача 21 от националното външно оценяване по математика. Оттам уточняват, че задачата е оценена с междинни точки, за да се отчете не само крайният резултат, но и частичното овладяване на проверяваните знания и умения.

От МОН обясняват, че междинните точки се присъждат, когато е видно, че ученикът е достигнал до част от верните разсъждения. Отговорът 4x показва, че е разпозната връзката между страните на равнобедрения триъгълник и е направен опит за определяне на периметъра, но не са отчетени всички страни на фигурата. Поради това не се присъжда максимален брой точки, но се признава частично постигнат резултат.

Този подход е свързан с диагностичната функция на националното външно оценяване. Освен да установи крайния резултат, изпитът има за цел да покаже какви знания и умения са усвоили учениците и на кой етап от решаването срещат затруднения. Междинните точки дават възможност да се разграничат учениците, които не са достигнали до решението, от тези, които са демонстрирали частично разбиране на математическите понятия и зависимости.

По този начин резултатите предоставят по-точна информация както за индивидуалните постижения на учениците, така и за последващите анализи на системно ниво, които подпомагат училищата, регионалните управления на образованието и МОН при идентифициране на области, нуждаещи се от допълнителна подкрепа.

Във връзка с коментари по казус със задачите с кратък отговор от министерството допълват, че в указанията за учениците изрично е записано: „При задачите с кратък свободен отговор трябва да се запише срещу всяка буква само отговорът, който считате за правилен“.

Заради постъпили сигнали за различни тълкувания от квестори ще бъде извършена проверка по всеки от тях.

„Важно е да се подчертае, че няма да бъдат ощетени по никакъв начин учениците, дали пълно решение на задачите с кратък свободен отговор на НВО за VII клас по математика, вместо само окончателен отговор. Цялата бланка от изпита се сканира и дори при навлизане в полето на следваща задача оценителите виждат цялата работа и ще отчетат достигнатия кратък отговор“, посочват още от МОН.

#спорна задача #НВО по математика #МОН #позиция #оценяване

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