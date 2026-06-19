МОН с позиция за оценяването на спорната задача на НВО по математика

От Министерството на образованието и науката изпратиха позиция във връзка със запитване относно задача 21 от националното външно оценяване по математика. Оттам уточняват, че задачата е оценена с междинни точки, за да се отчете не само крайният резултат, но и частичното овладяване на проверяваните знания и умения.

От МОН обясняват, че междинните точки се присъждат, когато е видно, че ученикът е достигнал до част от верните разсъждения. Отговорът 4x показва, че е разпозната връзката между страните на равнобедрения триъгълник и е направен опит за определяне на периметъра, но не са отчетени всички страни на фигурата. Поради това не се присъжда максимален брой точки, но се признава частично постигнат резултат.

Този подход е свързан с диагностичната функция на националното външно оценяване. Освен да установи крайния резултат, изпитът има за цел да покаже какви знания и умения са усвоили учениците и на кой етап от решаването срещат затруднения. Междинните точки дават възможност да се разграничат учениците, които не са достигнали до решението, от тези, които са демонстрирали частично разбиране на математическите понятия и зависимости.

По този начин резултатите предоставят по-точна информация както за индивидуалните постижения на учениците, така и за последващите анализи на системно ниво, които подпомагат училищата, регионалните управления на образованието и МОН при идентифициране на области, нуждаещи се от допълнителна подкрепа.

Във връзка с коментари по казус със задачите с кратък отговор от министерството допълват, че в указанията за учениците изрично е записано: „При задачите с кратък свободен отговор трябва да се запише срещу всяка буква само отговорът, който считате за правилен“.

Заради постъпили сигнали за различни тълкувания от квестори ще бъде извършена проверка по всеки от тях.