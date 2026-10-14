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ЦИК ще изработи 1500 тактилни шаблона за гласуване за хора с увредено зрение на президентските избори

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Чете се за: 01:25 мин.
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последен ден регистрация цик участие президентските избори октомври
Снимка: БТА
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Централната избирателна комисия прие единодушно с девет гласа „за“ решение за изработване на 1500 тактилни шаблона за гласуване за хора с увредено зрение на предстоящите президентски избори на 25 октомври. Решението бе прието след близо двучасово закрито работно обсъждане на Комисията, касаещо технически и логистични въпроси.

Вносител на проектното решение относно гласуването на избиратели с увредeно зрение с тактилни шаблони при гласуване с хартиени бюлетини бе Георги Баханов.

В първоначалното си предложение Баханов отбеляза датата 24 октомври, събота, като краен срок за предаване на шаблоните от печатница „Демакс“, която ще ги изработи, до районните избирателни комисии (РИК), които съвместно с общинските администрации ще ги предадат на секционните избирателни комисии (СИК).

След представяне на проекторешението заместник-председателят на ЦИК Исмаил Осман направи предложение крайният срок да бъде преместен от 24-ти на 23 октомври, петък, за да бъде осигурено достатъчно време за предаване на шаблоните от РИК на СИК преди изборния ден.

Целта на решението е предоставяне на равни възможности на хората с увреждания да гласуват самостоятелно, отбеляза Баханов.

#президентски избори 2026 #тактилни шаблони #цик

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