БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има...
Чете се за: 01:32 мин.
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря...
Чете се за: 00:50 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
Чете се за: 02:22 мин.
Бюджетната процедура ще продължи, план-сметката няма да...
Чете се за: 01:57 мин.
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Цолов с престижно класиране в първата си квалификация във Формула 2

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Българския лъв ще стартира от четвъртата позиция за спринтовата надпревара, която е утре от 18:20 ч.

Никола Цолов
Снимка: БТА
Слушай новината

Никола Цолов блесна в първата си квалификация във Формула 2. Българския лъв завърши на седмо място в пресявката за Голямата награда на Катар, 13-и и предпоследен кръг от втория по сила шампионат.

18-годишният ни пилот завъртя пистата "Лусаил" за 1:36.764 минута. Така Цолов ще стартира от четвъртата позиция за спринтовата надпревара, която е утре от 18:20 ч. В неделя, в редовното състезание, той ще бъде на седма позиция.

Квалификацията спечели друг от пилотите на Академията на Ред Бул Оливер Гьоте (МП Моторспорт) с 1:36.115 мин. Германецът изпревари с 40 стотни лидера в класирането Леонардо Форнароли (Инвикта Рейсинг)

Настоящият съотборник на българина в Кампос Рейсинг - Арвид Линдблад, още един състезател от семейството на "биковете", завърши едва 17-и.

Цолов изпревари и всеки един свой съперник от Формула 3, който направи следващата стъпка в края на сезон 2025.

#Гран При на Катар #Формула 2 #Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново – Цалапица
1
Толкамерите уловили нарушител с 248 км/ч на пътя Равадиново –...
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига Европа
2
Хеттрик на Петър Станич донесе престижен успех на Лудогорец в Лига...
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения, съобщиха от ПП
3
Парите за гаранцията на Благомир Коцев са събрани от дарения,...
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
4
Започва оценката на щетите след наводненията в Сандански
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2% вноска за фонд "пенсии"
5
Борисов: ГЕРБ ще отстъпи от данък "дивидент" и от 2%...
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста
6
Кметът на Варна Благомир Коцев излезе от ареста

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
3
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
4
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
5
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
6
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...

Още от: Формула 2

Никола Цолов дебютира във Формула 2 с 18-о място в свободната тренировка в Катар
Никола Цолов дебютира във Формула 2 с 18-о място в свободната тренировка в Катар
Никола Цолов ще дебютира днес във Формула 2 в Катар Никола Цолов ще дебютира днес във Формула 2 в Катар
Чете се за: 01:45 мин.
Запознайте се с....Колтън Херта Запознайте се с....Колтън Херта
Чете се за: 12:07 мин.
Никола Цолов може да стартира в последните две състезания във Формула 2 този сезон Никола Цолов може да стартира в последните две състезания във Формула 2 този сезон
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с работодатели и синдикати (ОБЗОР)
Бюджет 2026: Управляващите преправят план-сметката след среща с...
Чете се за: 05:35 мин.
У нас
Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България Властите започнаха оценка на щетите от проливните валежи в Югозападна България
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък Измама: Имитации на големи сайтове за търговия се роят покрай Черния петък
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Джип блъсна две деца на пешеходна пътека в Пазарджик
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Столична община ще обжалва решението на съда, който спря реформата...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Мир срещу земя? Украйна е изправена пред тежки дни на избор
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ