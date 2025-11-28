Цолов с престижно класиране в първата си квалификация във Формула 2

Никола Цолов блесна в първата си квалификация във Формула 2. Българския лъв завърши на седмо място в пресявката за Голямата награда на Катар, 13-и и предпоследен кръг от втория по сила шампионат.

18-годишният ни пилот завъртя пистата "Лусаил" за 1:36.764 минута. Така Цолов ще стартира от четвъртата позиция за спринтовата надпревара, която е утре от 18:20 ч. В неделя, в редовното състезание, той ще бъде на седма позиция.

Квалификацията спечели друг от пилотите на Академията на Ред Бул Оливер Гьоте (МП Моторспорт) с 1:36.115 мин. Германецът изпревари с 40 стотни лидера в класирането Леонардо Форнароли (Инвикта Рейсинг)

Настоящият съотборник на българина в Кампос Рейсинг - Арвид Линдблад, още един състезател от семейството на "биковете", завърши едва 17-и.

Цолов изпревари и всеки един свой съперник от Формула 3, който направи следващата стъпка в края на сезон 2025.