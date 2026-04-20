ЦПВК поведе в серията за третото място в женския волейболен елит на България

ЦПВК победи с 3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:20) гейма у дома ЦСКА в първи мач от серията за третото място в женския шампионат по волейбол.

В зала "Христо Ботев" ЦПВК контролираше първите два гейма в срещата и поведе с 2:0, но след това "червените" успяха да се върнат, печелейки третата част с 25:21.

В последния гейм играта вървеше предимно точка за точка, но ЦПВК изгради аванс от 22:19, за да победи при 25:20.

Вторият двубой от серията между двата отбора до два успеха ще се играе на 23 април в зала "Васил Симов".