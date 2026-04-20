Локомотив Новосибирск стартира с победа в плейофите за бронзовите медали в руското волейболно първенство

Локомотив Новосибирск и Симеон Николов стартираха с победа в плейофите за бронзовите медали в руското волейболно първенство за мъже. Играчите на Пламен Константинов спечелиха първия мач като гости Зенит Санкт Петербург с 3:0 (30:28, 27:25, 25:19) гейма.

Локомотив поведе с 1:0 в серията, в която се играе до три успеха. Втората среща между двата тима е в сряда в Санкт Петербург.

Николов завърши двубоя с 5 точки.

Най-полезен за Локомотив беше Иля Казаченков с 19 точки, а за Зенит Владислав Бабкевич реализира 22.