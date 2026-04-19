Жасмин Величков над всички, но Монца с грешка за петото място в Италия

Волейболният Веро Волей Монца с младежкия национал Жасмин Величков в редиците си загуби от Итас Трентино Тренто с 0:3 (20:25, 17:25, 17:25).

Българинът бе най-добър в редиците на тима си, като завърши срещата с 14 точки - 13 от атака и една успешна блокада. Той направи и шест грешки в нападение. Във втората среща Веро Волей Монца ще бъдат домакин, като трябва да се надяват на успех, за да вкарат серията в трети мач. Доскоро в тима от Монца играеше и друг роден национал - Мартин Атанасов, но той се премести в Джакарта Пресиси от Индонезия.

В другия полуфинал в тази група играят Валса Груп Модена и Алианц Милано.