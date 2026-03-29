ЦПВК спечели турнира "Николай Диманов"

ЦПВК спечели седмото издание на мемориалния турнир „Николай Диманов“, който бе организиран от ВК Марица (Пловдив) и се проведе днес в зала "Строител" в Пловдив. Надпреварата беше за момичета до 14 години и в нея освен домакините и ЦВПК участие взеха още отборите на Левски (София) и Тополово.

Форматът на турнира беше с два полуфинала, мач за трето място и финал.

В първия полуфинал Марица победи Тополово с 2:0 (25:7, 25:16) гейма. Мачът предложи динамична игра и оспорвани точки, но домакините наложиха волята си за крайния успех. Във втория полуфинал пък ЦПВК надигра Левски с 2:0 (25:7, 25:14) гейма.

Двубоят за третото място между Левски и Тополово бе много оспорван. След спечеления първи сет от тима на Тополово, Левски съумя да се върне в резултата и направи обрат за 2:1 (19:25, 25:14, 15:8) гейма.

Финалът между ЦПВК и Марица предложи драматичен развой. ЦПВК започна категорично и спечели първата част, но пловдивчанки, водени от Стела Илиева, изравниха в резултата след силна игра във втория гейм. След оспорвани разигравания и в тайбрека, столичният тим все пак триумфира и спечели срещата с 2:1 (25:9, 17:25, 15:13) гейма.

За всички участници бяха осигурени купи и медали за победители – като знак на техния труд, усилия и любов към волейбола. Наградите бяха връчени от Милена Диманова – дъщерята на Николай Диманов, легендата на Марица и бронзова медалистка от Олимпийските игри в Москва през 1980 година - Ани Узунова, както и легендата на българския волейбол и олимпийски вицешампион от Москва 1980 - Каспар Симеонов.