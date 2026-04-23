Мартин Атанасов ще продължи кариерата си в Гърция

Волейболният национал Мартин Атанасов ще продължи кариерата си в гръцкия гранд Олимпиакос, съобщава изданието „Танеа“.

29-годишният посрещач, който стана световен вицешампион с "трикольорите" през миналата есен, в момента се състезава за индонезийския шампион Пресиси Бахаянгкара, а преди това през кампанията беше част от италианския Монца.

В кариерата си Атанасов, който е юноша на Левски, е играл още за Добруджа, турските Токат Беледийе Плевнеспор, Зираат Банк и Галатасарай, германския Фридрихсхафен, френския Шомон и руския Локомотив Новосибирск.

Олимпиакос, който е спечелил рекордните 32 титли и 18 национални купи в гръцкия мъжки клубен волейбол, обновява почти изцяло състава си.