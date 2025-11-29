БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА 1948 се завърна на победния път

Мамаду Диало и Борислав Цонев отбелязаха головете срещу Берое.

Снимка: Startphoto.bg
ЦСКА 1948 победи Берое с 2:1 в мач от 17-ия кръг на Първа лига и се върна на победния път след три поредни срещи без успех. Мамаду Диало и Борислав Цонев отбелязаха за домакините, докато за старозагорци точен беше Алберто Салидо. С победата "червените" се утвърдиха на второто място, на пет точки зад лидера Левски, който утре приема Септември.

Берое излизаше за първи път под ръководството на завърналия се треньор Хосу Урибе, но серията без победа на отбора вече набъбна до седем мача. Старозагорци остават на 13-а позиция с 15 точки.

Двубоят в Бистрица започна с 30-минутно закъснение заради гъста мъгла. Въпреки лошата видимост двата тима се съгласиха срещата да се играе, но без използване на ВАР за засади и ситуации, свързани с линиите на терена. Технологията бе активна единствено за преценка при дузпи и други спорни ситуации.

Именно такава възникна още в 8-ата минута, когато Факундо Константини фаулира Мамаду Диало в пеналта. Първоначално съдията Тодор Киров не отсъди дузпа, но след преразглеждане с ВАР посочи бялата точка. Диало бе безпогрешен и в 13-ата минута откри резултата.

ЦСКА 1948 контролираше играта до почивката и пропусна няколко добри възможности. Борислав Цонев пропиля две от тях — в 29-ата минута и в края на първата част. Само секунди след втория му пропуск гостите изравниха. Алберто Салидо се възползва от ниско центриране на Нане и от близка дистанция направи 1:1.

Берое можеше да обърне мача в 65-ата минута, когато Салидо подаде към Константини, който надскочи Траоре и отправи силен удар с глава, но топката се отби в десния страничен стълб.

Две минути по-късно Цонев се реваншира за пропуските си, като донесе победата на ЦСКА 1948. След подаване на Брайън Собреро той засече топката в празната врата и оформи крайното 2:1.

