ЦСКА 1948 шамароса здраво Локомотив Пловдив

ЦСКА 1948 се върна по категоричен начин на правия път в Първа лига. Футболистите на Иван Стоянов сразиха Локомотив Пловдив с 4:0 в мач от деветия кръг.

На стадион "Витоша" в Бистрица точни за победителите бяха Мартин Бойчев, Атанас Илиев и Мамаду Диало на два пъти. Стартът на мача не предвещаваше подобен изход, особено през първото полувреме, но във второто играчите на Душан Косич не успяха да спрат своя съперник, който се развихри и да допуснат първа загуба.

Това се оказа достатъчни за отбора от Бистрица да затвърди добрите впечатления от началото на сезона и да излезе на второ място във временното класиране на родния елит с 19 точки. От своя страна "черно-белите" заемат еднолично четвъртата позиция с 16. На 25 юни (четвъртък) ЦСКА ще гостува на другия отбор от Пловдив - Ботев, а Локомотив ще приеме Левски.

Гостите стигнаха до първото сериозно положение в 9-та минута. Тогава Жулен Лами намери Хуан Переа, който навлезе в наказателното поле и стреля силно, но Димитър Шейтанов спаси.

Минути след това домакините бяха на крачка да отбележат. Огниен Гашавич отне топката и комбинира с Атанас Илиев, като последният бе затворен и не успя да вкара отблизо. Переа напомни за себе си 23-та минута, когато отне топката и подаде на Лами. Той центрира в наказателното поле, като намеса на Шейтанов предотврати по-сериозна опасност.

Отборът от Бистрица отговори в 31-та минута, тъй като Елиас Франко стреля с глава, но топката попадна в ръцете на Боян Милосавлевич.

Домакинският отбор нанесе своя удар в 43-та минута. Разиграване между Хунами Карион и Мартин Бойчев бе достатъчно за последния да стреля. Топката рикошира в Лукас Раян и влезе във вратата, пазена от Милосавлевич.

ЦСКА стартира на висота второто полувреме. В 51-та минута Франко отне топката, а Илиев и Драган Гривич разиграха помежду си, като българинът игра последен с топката, пращайки я във вратата на Милосавлевич.

17 минути по-късно резултатът стана класически. Борислав Цонев центрира в наказателното поле на готите. Риян Изби, но Франко стреля, а след рикошет топката се озова в Мамаду Диало, който не сбърка на празна врата.

В 70-та минута домакините направиха резултата още по-разгромен. Атака, подхваната от Фредерик Масиел и Енцо Еспиноса, доведе до пас към Диало. Последният отново бе безкомпромисен и се отличи със своя втори гол в мача за 4:0.