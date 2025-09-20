БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците...
Чете се за: 16:25 мин.
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да...
Чете се за: 04:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА 1948 шамароса здраво Локомотив Пловдив

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
Запази

Отборът от Бистрица се върна към победите, нанасяйки първо поражение на "черно-белите" в Първа лига.

ЦСКА 1948 шамароса здраво Локомотив Пловдив
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА 1948 се върна по категоричен начин на правия път в Първа лига. Футболистите на Иван Стоянов сразиха Локомотив Пловдив с 4:0 в мач от деветия кръг.

На стадион "Витоша" в Бистрица точни за победителите бяха Мартин Бойчев, Атанас Илиев и Мамаду Диало на два пъти. Стартът на мача не предвещаваше подобен изход, особено през първото полувреме, но във второто играчите на Душан Косич не успяха да спрат своя съперник, който се развихри и да допуснат първа загуба.

Това се оказа достатъчни за отбора от Бистрица да затвърди добрите впечатления от началото на сезона и да излезе на второ място във временното класиране на родния елит с 19 точки. От своя страна "черно-белите" заемат еднолично четвъртата позиция с 16. На 25 юни (четвъртък) ЦСКА ще гостува на другия отбор от Пловдив - Ботев, а Локомотив ще приеме Левски.

Гостите стигнаха до първото сериозно положение в 9-та минута. Тогава Жулен Лами намери Хуан Переа, който навлезе в наказателното поле и стреля силно, но Димитър Шейтанов спаси.

Минути след това домакините бяха на крачка да отбележат. Огниен Гашавич отне топката и комбинира с Атанас Илиев, като последният бе затворен и не успя да вкара отблизо. Переа напомни за себе си 23-та минута, когато отне топката и подаде на Лами. Той центрира в наказателното поле, като намеса на Шейтанов предотврати по-сериозна опасност.

Отборът от Бистрица отговори в 31-та минута, тъй като Елиас Франко стреля с глава, но топката попадна в ръцете на Боян Милосавлевич.

Домакинският отбор нанесе своя удар в 43-та минута. Разиграване между Хунами Карион и Мартин Бойчев бе достатъчно за последния да стреля. Топката рикошира в Лукас Раян и влезе във вратата, пазена от Милосавлевич.

ЦСКА стартира на висота второто полувреме. В 51-та минута Франко отне топката, а Илиев и Драган Гривич разиграха помежду си, като българинът игра последен с топката, пращайки я във вратата на Милосавлевич.

17 минути по-късно резултатът стана класически. Борислав Цонев центрира в наказателното поле на готите. Риян Изби, но Франко стреля, а след рикошет топката се озова в Мамаду Диало, който не сбърка на празна врата.

В 70-та минута домакините направиха резултата още по-разгромен. Атака, подхваната от Фредерик Масиел и Енцо Еспиноса, доведе до пас към Диало. Последният отново бе безкомпромисен и се отличи със своя втори гол в мача за 4:0.

Свързани статии:

Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
Отборът от Бистрица нанесе първа загуба на "черно-белите" от...
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК ЦСКА 1948

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
3
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
4
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Второ огнище пламна край село Горнослав
5
Второ огнище пламна край село Горнослав
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
6
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
5
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
6
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...

Още от: Български футбол

Душан Косич: Забравяме за този мач
Душан Косич: Забравяме за този мач
Иван Стоянов: Конкуренцията в тима ни е убийствена Иван Стоянов: Конкуренцията в тима ни е убийствена
Чете се за: 01:55 мин.
Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив (ГАЛЕРИЯ)
46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози 46 футболисти и треньори в Първа и Втора лига са със спрени права от БФС заради нелегални залози
Чете се за: 01:55 мин.
Илия Груев влезе късно, Лийдс обърна Уулвърхемтън Илия Груев влезе късно, Лийдс обърна Уулвърхемтън
Чете се за: 03:47 мин.
Добруджа и Локомотив София поделиха точките в мач с четири гола Добруджа и Локомотив София поделиха точките в мач с четири гола
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с новите образователни реформи?
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с...
Чете се за: 16:25 мин.
След новините
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни хората да са без топла вода и парно
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа Хамас заплаши да заличи израелските заложници, ако не се прекрати огънят в Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
След кибератаката: Транспортен хаос и отложени полети на основни...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Кампания събра над 135 000 лв. за възстановяването на покрива на...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Ограничени са огнищата край асеновградското село Горнослав
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Естония иска задействане на член 4 на НАТО заради руските изтребители
Чете се за: 04:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ