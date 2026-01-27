ЦСКА 1948 уреди още една контрола в Белек

ЦСКА 1948 ще продължи с контролите на зимния лагер в Белек. Футболистите на Иван Стоянов ще премерят сили с още един съперник, обявиха от клуба в социалните мрежи. Отборът от Бистрица ще имат за съперник Борац Баня Лука. Проверка с босненците се състои утре (28 сряда) от 16:00 часа българско време.

Участникът в Първа лига вече изизгра шест проверки в турския курорт, като се наложи над шампиона и лидер в словашкото първенство Слован (Братислава), завърши наравно срещу полски Ягелония и допусна минимални загуби от словашкия Спартак (Търнава), от австрийския ЛАСК Линц, от румънския Рапид Букурещ и от турския Гьозтепе.

Отборът ще завърши серията си от приятелски мачове в Турция срещу южнокорейския Гануон на 1 февруари.