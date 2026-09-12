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ЦСКА откри Академия "Димитър Пенев“ с шест гола и убедителна победа

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Спорт
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"Червените“ до 17 години разгромиха Локомотив Пловдив с 6:0 в първия официален мач на новата клубна база, а капитанът Марк Илков остана в историята с първото попадение

ЦСКА откри Академия "Димитър Пенев“ с шест гола и убедителна победа
Снимка: Startphoto.bg
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Юношите на ЦСКА до 17 години поставиха впечатляващо начало на футболните срещи в новата Академия "Димитър Пенев“. Възпитаниците на Анатоли Нанков разгромиха Локомотив Пловдив с 6:0 в двубой от петия кръг на Елитната група.

Срещата беше първата официална, изиграна на терените на новата база на „червените“, намираща се в столичния район "Искър“ в близост до Летище София.

Капитанът Марк Илков се отличи с две попадения, а по веднъж се разписаха Виктор Иванов, Виктор Цанков, Витомир Тодоров и Никола Боевски.

Именно Илков записа името си в историята на Академия „Димитър Пенев“ като автор на първия официален гол на новите терени. Това се случи в 28-ата минута, когато капитанът стреля извън наказателното поле. Топката срещна напречната греда, след което се отби в гърба на вратаря Ивелин Даллев и попадна в мрежата.

След откриващото попадение ЦСКА установи пълен контрол върху срещата. Домакините създадоха множество положения и можеха да стигнат до още по-изразителен резултат, но пропуснаха част от възможностите си.

Победата затвърди силния старт на „армейците“ в първенството. След пет кръга отборът на Анатоли Нанков има 13 точки и оглавява класирането, като запазва аванс от една точка пред Левски. „Сините“ победиха Арда с 2:0 като гости, докато Локомотив Пловдив заема осмата позиция с пет точки.

Историческият първи мач идва след приключването на началния етап от изграждането на Академия "Димитър Пенев“. До момента са готови два футболни терена, съблекалните и административната сграда.

Проектът предвижда значително разширяване на комплекса. Във втория етап трябва да бъдат изградени останалите терени, общежитие, закрито игрище и централна сграда с медицински и възстановителни помещения. Предвидена е и хотелска част за гостуващи отбори и треньори.

След окончателното завършване на проекта академията на ЦСКА трябва да разполага с общо пет футболни терена с различни размери, а първата официална страница от историята на новата база вече беше написана с категорична победа на юношите до 17 години.



#Академия "Димитър Пенев" #ПФК ЦСКА София до 17 г.

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