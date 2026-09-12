ЦСКА посреща Арда в първия мач след раздялата с Христо Янев

С два мача в събота, 12 септември продължава деветият кръг в Първа лига. В 19:00 часа ЦСКА 1948 е домакин на Дунав Русе, а от 21:15 ЦСКА приема Арда на Националния стадион.

ЦСКА влиза в сблъсъка с кърджалийци в приповдигнато настроение, след като спечели за пети път в своята историята Суперкупата на България след успех над вечния съперник с 4:2 в сряда. „Червените“ показаха страхотно лице след почивката, когато нанизаха и четирите попадения в мрежата на „сините“ в последния двубой на Христо Янев начело на отбора.

На следващия ден стана ясно, че Янев ще остане на работа в клуба, но позицията му тепърва ще бъде уточнена, а временно наставник на тима ще бъде добре познато лице – Даниел Моралес, който ще води първия отбор до назначаването на постоянен старши треньор. Моралес има нелеко предизвикателство за старт и ще се опита да върне „армейците“ на победния път след равенството 1:1 със Спартак във Варна миналия уикенд.

Арда на Александър Тунчев – бивш футболист на ЦСКА, не успя да постигне пета поредна победа в елита миналия кръг, когато загуби от Ботев Пд с 2:3 у дома. Кърджалийци обаче показват добра игра от началото на кампанията и спокойно могат да измъкнат нещо от ЦСКА на „Васил Левски“. При всички случаи обаче задачата им ще бъде трудна предвид спечеления от „червените“ трофей тази седмица и свежия полъх от идването на нов човек край страничната линия.

По-рано през деня ЦСКА 1948 ще посрещне новака Дунав в Бистрица също с нов наставник. Въпреки добрия старт на сезона, Александър Александров беше уволнен след поражението от шампиона Левски с 0:1 на „Герена“ миналия кръг и на негово място беше назначен Огнян Младенов.

Срещу себе си бистричани ще имат отбор на Дунав, който в последния кръг допусна домакинска загуба от Славия с 0:1. „Драконите“ имат един успех досега и той дойде извън дома – победа над Локомотив Пловдив с 2:1 на „Лаута“. Съставът на Емануел Луканов беше близо до точка и срещу затъналия Черно море на „Тича“, а такава беше спечелена при домакинството на Локомотив София при ремито 2:2 в Русе.