Специално: "Върнах се от среща с дявола" -...
Чете се за: 07:40 мин.
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици...
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков за особения управител в...
Чете се за: 04:47 мин.

ЦСКА подновява тренировъчен процес без контузени след Вечното дерби

От вторник до петък тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда, когато съставът ще тренира двуразово на клубната база в Панчарево.

Левски - ЦСКА
Снимка: startphoto.bg
Представителния тим на ЦСКА ще поднови тренировъчен процес утре, 11 ноември, след като футболистите получиха двудневна почивка след победата над Левски (1:0) в последния шампионатен двубой.

До петък, 14 ноември, тимът на Христо Янев ще има по едно занимание дневно с изключение на сряда, когато съставът ще тренира двуразово на клубната база в Панчарево. Отборът ще се готви без 7 футболисти, заети с различни национални гарнитури – Петко Панайотов, Теодор Иванов, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Фьодор Лапоухов, Сейни Санянг и Кевин Додай. Останалите, попаднали в групата за Вечното дерби, са в добро физическо състояние и ще продължат пълноценно с подготовката си.

Заради международния прозорец на ФИФА през идния уикенд ЦСКА няма официален двубой, а следващата среща на „червените“ е на 22 ноември, събота, от 17:00 ч. като домакин на Ботев Пловдив.

ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Изстрел от разстояние на Джеймс Ето'о направи разликата в 220-ото...
Чете се за: 05:52 мин.
Кристиян Ирмиев: Чест е да играя за България
Кристиян Ирмиев: Чест е да играя за България
ФИФА наказа БФС с 5000 швейцарски франка
Чете се за: 00:50 мин.
Николета Бойчева и Димитра Иванова с основна роля за победа на Фарул във футболния шампионат на Румъния
Чете се за: 02:00 мин.
Ивайло Чочев: В националния ни отбор има млади момчета с добри качества, които искат да се развиват
Чете се за: 01:25 мин.
Антон Недялков и Петко Христов отпаднаха от състава на България за последните два мача от квалификациите за Мондиал 2026
Чете се за: 02:22 мин.
Здравословни проблеми оставят Стефан Смъркалев и Валери Владимиров извън групата на националния отбор по футбол за юноши до 19 г.
Чете се за: 01:45 мин.

Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Лекарят, прегазил куче, не се е опитал да помогне на животното
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Специално: "Върнах се от среща с дявола" - разказва израелски заложник, преминал през ада
Чете се за: 07:40 мин.
По света
Пускат Никола Саркози, след като престоя само три седмици в затвора
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Казусът "Лукойл": Каква е ролята на "особен управител" в рафинерията?
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Оставки по върховете на Би Би Си: Доналд Тръмп се закани с правни...
Чете се за: 04:22 мин.
Европа
Взрив край Червената крепост в Делхи отне живота на осем души
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Oправдаха бившите полицаи, ескортирали пиян шофьор, причинил тежка...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Цената на тиквички, ябълки, пипер и краставици расте
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
