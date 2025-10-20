БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Глобален интернет срив засегна сайтове и приложения
Чете се за: 00:32 мин.
Европрокуратурата разследва ремонта на сградата на ОП...
Чете се за: 00:37 мин.
Полицейска акция в Община Пловдив
Чете се за: 00:50 мин.
Възлагат на общинската фирма "Софекострой" да...
Чете се за: 03:02 мин.
Трагедията в Бургаско: 18-годишният младеж, шофирал...
Чете се за: 05:45 мин.
Има задържани за намушканото дете в мол, което почина снощи
Чете се за: 02:00 мин.

ЦСКА проведе възстановителна тренировка след победата над Добруджа

Утре играчите на Христо Янев имат почивен ден.

ЦСКА тренировка
Снимка: Официален сайт / cska.bg
Днес първият тим на ЦСКА проведе възстановителна тренировка след победата над Добруджа с 1:0 като гост. Футболистите, които попаднаха в групата за двубоя, нямат сериозни здравословни проблеми и ще продължат подготовка за следващия шампионатен сблъсък.

Утре (21 октомври) играчите на Христо Янев имат почивен ден, а от сряда ще стартират активни занимания на клубната база в Панчарево. В дните до предстоящия мач срещу Берое тимът ни ще тренира едноразово.

Мачът със старозагорския тим ще се играе на 26 октомври (неделя) от 17:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

