БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА се наложи над Добруджа и се доближава все повече до финалната четворка

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:17 мин.
Спорт
Запази

"Червените“ се реваншираха пред привържениците след тежката загуба от Лудогорец с 0:3 в Разград и увеличиха преднината си пред Черно море.

цска наложи добруджа доближава все повече финалната четворка
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА победи Добруджа с 2:0 в среща от 27-ия кръг на Първа лига, изиграна на Националния стадион "Васил Левски“ и направи важна крачка към утвърждаване в челната четворка на класирането преди разделянето на шампионата.

Тимът на Христо Янев събра 49 точки и заема четвъртото място, като има аванс от шест пункта пред петия Черно море. Добруджа остава на 12-ата позиция с 25 точки.

"Червените“ започнаха по-активно и задържаха топката в началните минути, но първата чиста възможност се откри пред гостите. Още в 7-ата минута Факундо Родригес се подхлъзна, което позволи на Томаш Силва да излезе сам срещу Фьодор Лапоухов, но нападателят не успя да овладее добре топката и вратарят на домакините се намеси решително.

Добруджа продължи да бъде опасен на контраатака, като в средата на полувремето Антон Иванов и Ивайло Михайлов също застрашиха вратата на ЦСКА, но без да стигнат до точен удар, който да затрудни Лапоухов.

Домакините отговориха с няколко опита от дистанция и статични положения, като най-близо до гола бе Факундо Родригес, който засече с глава след центриране от корнер, но слабо и в ръцете на Георги Аргилашки.

В края на първата част натискът на ЦСКА се засили и даде резултат в добавеното време. След поредица от изчиствания топката стигна до Лео Перейра по фланга, който центрира към далечната греда, където Макс Ебонг се включи и с точен удар откри резултата за 1:0.

Така "армейците“ се оттеглиха на почивката с минимален аванс, въпреки че гостите също имаха своите възможности в открит и динамичен първи половин час.

ЦСКА започна по-активно и втората част, като в 50-ата минута бе близо до второ попадение. Мохамед Брахими се пребори за топката по десния фланг, след което Давид Пастор нахлу в наказателното поле и стреля опасно в близкия ъгъл. Вратарят Георги Аргилашки обаче реагира отлично и изби с една ръка. При добавката Леандро Годой опита да довкара, но бе блокиран в последния момент от Богдан Костов.

Малко по-късно и Добруджа създаде сериозна опасност пред вратата на "червените“. В 55-ата минута Вашко Оливейра опита изненадващ удар от свободен удар още от централния кръг, виждайки, че Фьодор Лапоухов е напуснал голлинията си. Беларуският страж обаче проследи топката и успя да я отклони в корнер.

В 68-ата минута "армейците" получиха златна възможност да удвоят аванса си от 11-метров наказателен удар. При извеждащо подаване към Леандро Годой аржентинецът сложи крака си пред този на Богдан Костов и бекът подсече аржентинеца в наказателното поле, за което "армейците" получиха дузпа. Именно голмайсторът на ЦСКА стреля в долния десен ъгъл и се разписа за 2:0.

В 71-ата минута Томаш Силва отправи силен удар от около 20 метра с десния крак, насочен към долния десен ъгъл. Фьодор Лапоухов обаче демонстрира отлична реакция и с плонж успя да избие топката в корнер.

До края на срещата възпитаниците на Христо Янев затвори празните пространства, лимитирайки възможностите в нападението на гостите и по този начин съумя да прибере трите точки в актива си.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ПФК ЦСКА София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ