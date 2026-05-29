ЦСКА се разделя с Илиан Илиев, Турицов също напуска "армейците“

ЦСКА официално обяви, че се разделя с Илиан Илиев, чийто договор изтича и няма да бъде подновен. Халфът напуска "червените“ след два сезона, в които изигра 60 мача и отбеляза 5 гола, като спечели и Купата на България през изминалата кампания.

Клубът изрази благодарност към футболиста за професионализма и отдадеността му, подчертавайки, че той остава част от "армейското“ семейство със своя принос към отбора.

От ЦСКА потвърдиха и раздялата с Иван Турицов, за която вече бе съобщено. Дългогодишният защитник и бивш капитан напуска след седем години в клуба, в които записа 222 мача и спечели два трофея за Купата на България.

"Червените“ пожелаха успех и на двамата футболисти в бъдещите им предизвикателства.