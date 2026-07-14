ЦСКА се включи в подкрепата на болно момиче

ЦСКА също се присъедини към благородната кауза в подкрепа на малката Натали-Ирен, която се бори с тежкото забояване метахроматична левкодистрофия.

„ЦСКА се присъединява към каузата, инициирана от Спартак Варна, в подкрепа на малката Натали-Ирен.

Днес футболното съперничество остава на заден план. Има моменти, в които цветовете нямат значение, защото най-важна е човешката съпричастност.

Днес най-важната битка не е на футболния терен, а за здравето и бъдещето на малката Натали-Ирен. Нека бъдем съпричастни и подкрепим каузата според възможностите си.

Призоваваме армейците, всички футболни привърженици и хората с добри сърца да се включат според своите

възможности и да помогнат тази битка да бъде спечелена.

Когато става въпрос за детски живот, няма значение кой за кой отбор е. Значение имат единствено добротата, съпричастността и надеждата.

Нека заедно дадем шанс на Натали-Ирен“, написаха от ЦСКА на своя профил в социалните мрежи.